Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı Şamil Ayrım: Azerbaycan'da huzurlu, demokratik ve şeffaf bir seçim gördük - Son Dakika
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Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı Şamil Ayrım: Azerbaycan'da huzurlu, demokratik ve şeffaf bir seçim gördük

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı Şamil Ayrım: Azerbaycan\'da huzurlu, demokratik ve şeffaf bir seçim gördük

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye olarak Azerbaycan'da huzurlu, demokratik ve şeffaf bir seçimin yapılmasını amaçladıklarını, bunu da gördüklerini söyledi.

01.09.2024 13:46
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Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye olarak Azerbaycan'da huzurlu, demokratik ve şeffaf bir seçimin yapılmasını amaçladıklarını, bunu da gördüklerini söyledi.

Şamil Ayrım başkanlığındaki TBMM heyeti, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu.

İzlenimlerini basın mensuplarına değerlendiren Ayrım, Azerbaycan tarihinde ilk kez kurtarılmış toprakların tamamının dahil olduğu genel seçimlerin yapıldığını belirtti.

Ayrım, Türkiye olarak bu seçimleri çok önemsediklerini, Kafkaslar'da kalıcı barış sağlanması için Azerbaycan'ın istikrarlı çizgi çizmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetimindeki Azerbaycan'ın gayet iyi seyir izlediğini vurgulayan Ayrım, "Türkiye olarak amacımız burada huzurlu, demokratik ve şeffaf bir seçimin yapılması. Bunu da görüyoruz." diye konuştu.

Ayrım, kadınların ve gençlerin seçime gösterdiği ilgiden son derece mutlu olduklarını dile getirerek, "Azerbaycan, gerçekten de bu bölgenin parlayan yıldızıdır. Onun içindir ki dışarıdan Azerbaycan'a bu kadar saldırılar oluyor. Ama Azerbaycan'ın kendi gücü gerçekten çok önemlidir. Azerbaycan'a sahip çıkacağız. Azerbaycan'ın değerini bileceğiz, hep birlikte aydınlık geleceğe doğru, oradan Türk dünyasına doğru yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

"İşlemler, Azerbaycan hukukuna ve seçim kanunlarına uygun"

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci başkanlığındaki Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) heyeti de seçimleri izledi.

Zenbilci, gazetecilere, seçimin Azerbaycan halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Yapılan iş ve işlemleri Azerbaycan hukukuna ve seçim kanunlarına göre düzgün ve uygun bir şekilde yapıldığını müşahede ettik." dedi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirten Zenbilci, Azerbaycan'ın demokratik yapısının hızla yükselmesinden ve dünyadaki haklı yerine kavuşmasından dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı Şamil Ayrım: Azerbaycan'da huzurlu, demokratik ve şeffaf bir seçim gördük - Son Dakika

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