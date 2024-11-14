Türkiye-Azerbaycan Tarım İşbirliği

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Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Türkiye ile tarım alanında ortak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Türkiye ile tarım sigortası, hayvancılık, hayvan aşısı, toprakların verimli kullanımı ve suyun yönetilmesi alanlarında sıkı işbirliği yapıyoruz." dedi.

Memmedov, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

COP29'un tüm dünya ülkeleri için çok önemli bir etkinlik olduğunu belirten Memmedov, konferansın Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olduğunu kaydetti.

Memmedov, iklim değişikliklerinden en fazla etkilenen sektörlerden birinin tarım olduğunu ifade ederek, "Tarım sektörünün iklim değişikliklerine etkisi yüzde 20'den fazla olmamasına rağmen tarım sektöründeki değişikliklere en fazla etki eden etken iklim değişiklikleridir. Azerbaycan da son yıllarda bunun acı sonuçlarını yaşıyor. Hem kuraklık hem yağışların orantısız olması hem de nehirlerde suların azalması bağlamında bunu yaşıyoruz." diye konuştu.

19 Kasım'da COP29'un "Gıda, tarım ve su" günü olduğunu bildiren Memmedov, "Biz de bakanlık olarak 'Bakü Uyum İklim Girişimi'ni paylaşacağız. Bu girişimin tarım sektöründeki tüm öneriler için bir toplayıcı rolünü oynayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Memmedov, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarım alanındaki ilişkilerine yönelik ise şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile sıkı işbirliği içerisindeyiz. Değerli kardeşim Sayın İbrahim Yumaklı ile sürekli irtibat halindeyiz. Türkiye ile tarım sigortası, hayvancılık, hayvan aşısı, toprakların verimli kullanımı ve suyun yönetilmesi alanlarında sıkı işbirliği yapıyoruz."