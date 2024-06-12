Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak tatbikatı tamamladı

Güncel

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerince Azerbaycan'da düzenlenen "Kafkas Kartalı 2024" ortak askeri tatbikat sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da başlayan tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Savaş uçağı, helikopter ve insansız hava araçlarının kullanıldığı tatbikatta, temsili düşman hedeflerine ani baskın, hedeflerin imhası ve terörist grupların etkisiz hale getirilmesi gibi görevler yerine getirildi.