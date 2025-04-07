Türkiye-BAE Ekonomik İlişkileri Gelişiyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Thani Ahmed Al Zeyoudi ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bolat, ikili görüşmede, "kamu ve özel sektör temsilcilerinin katkısıyla BAE ile Türkiye arasında giderek gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da ileri taşınacağına, karşılıklı yatırımları ve ikili ticaret hacmini dengeli bir şekilde artırmaya ilişkin görüş birliğine" varıldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi sosyal emdya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ile BAE'nin, 2'inci Dönem JETCO ve Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) 1'inci Dönem Ortak Komite Toplantıları çerçevesinde BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Thani Ahmed Al Zeyoudi ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bolat, "1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren KEOA'nın da katkısıyla ticaret hacmimizin 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara ulaştırılmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, BAE ile stratejik ortaklık seviyesinde olan ilişkilerimizi başta hizmet sektörü ve yatırımlar olmak üzere her alanda iş birliği yaparak ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve altyapı projelerinde birlikte çalışarak daha öteye taşıma arzusundayız. Görüşmelerde, kamu ve özel sektör temsilcilerimizin katkısıyla BAE ile giderek gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağına olan inancımızı yineleyerek karşılıklı yatırımları artırma ve ikili ticaret hacmini dengeli bir şekilde artırma hususunda görüş birliğine vardık."