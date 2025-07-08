Türkiye-Bangladeş Savunma İşbirliği - Son Dakika
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Türkiye-Bangladeş Savunma İşbirliği

08.07.2025 11:55
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SSB Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş'te savunma alanında işbirliği fırsatlarını değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş'le savunma sanayisi alanında işbirliğini güçlendirmek ve yeni stratejik ortaklık fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Bangladeş'in başkenti Dakka'da resmi temaslar gerçekleştiriyor.

SSB'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre Görgün, Bangladeş ziyareti kapsamında Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali Hasan Mahmud Khan ile bir araya geldi.

Görüşmede, savunma ve havacılık teknolojileri alanında sürdürülebilecek işbirliği imkanları değerlendirildi. Yerli ve milli sistemlerin Bangladeş'in savunma kapasitesine sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Görgün, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı General Waker-Uz-Zaman'la da bir araya geldi. Görüşmede askeri kara sistemleri, zırhlı araçlar ve teknolojik modernizasyon alanındaki ortak fırsatlar ele alındı. Görüşmede ayrıca, bilgi ve teknoloji paylaşımına dayalı sürdürülebilir işbirliklerinin önemi vurgulandı.

Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Mohammad Nazmul Hassan ile yapılan görüşmede ise deniz platformları, modern muharebe sistemleri ve savunma teknolojilerinde karşılıklı tecrübe paylaşımı ele alındı. Bölgesel deniz güvenliğini artıracak işbirliği adımları üzerine istişarelerde bulunuldu.

"Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda gördüğü yüksek takdir, sahadaki başarımızın bir göstergesi"

Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bangladeş'te temaslarının sürdüğünü belirterek, ziyaret kapsamında, Bangladeş makamlarınca aktif olarak kullanılan yerli ve milli savunma sistemlerini sahada inceleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Bayraktar TB2'lerin görev yaptığı tesislerdeki ziyaretlerinin, kullanıcı geri bildirimlerini birinci elden dinleme fırsatı sunduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda gördüğü yüksek takdir, mühendisliğimizin, güvenilirliğimizin ve sahadaki başarımızın bir göstergesi. Yalnızca satışta değil satış sonrası destek, sürdürülebilir performans ve güven inşasında da ortaya koyduğumuz vizyon, ülkemizi savunma sanayisi ihracatında dünyanın en saygın aktörlerinden biri haline getirmeye devam ediyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Haluk Görgün, Havacılık, Bangladeş, Teknoloji, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Bangladeş Savunma İşbirliği - Son Dakika

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