Türkiye Barolar Birliği, avukatların sorunlarına dikkat çekmek için Büyük Savunma Mitingi düzenledi

Güncel

Türkiye Barolar Birliğince (TBB), avukatların sorunlarına dikkat çekmek ve şartlarının düzeltilmesi talebiyle Ankara'da "Büyük Savunma Mitingi" düzenlendi.

Türkiye'nin her yanından gelen baro üyeleri, Anıtpark'a yürümek üzere Balgat'taki TBB binası önünde toplandı.

Buradan yürüyüşe başlayan grup, sloganlar atarak Anıtpark'a ulaştı.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, burada yaptığı konuşmada, avukatların sadece mesleklerini yaptığı için şiddete maruz kaldığını, bazı meslektaşlarının ise bu nedenle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sağkan, şiddet olaylarının durmasını ve avukatların haklarının iyileştirilmesini istedikleri için bu mitingi düzenlediklerini belirtti.

CMK ücretlerinin yetersiz olduğunu belirten Sağkan, "Soruşturma aşamasındaki görevlendirmelerde, 1528 lira, asliye ceza görevlendirmesinde 2 bin 640 lira, ağır ceza görevlendirmesinde 4 bin 700 lira. Her ay cebine havadan giren bir paradan değil, yıllarca sürecek maddi ve manevi yükü olan bir dosya için meslektaşlarımızın emeğine reva gösterilen ücret. Aylık olarak ödenen en düşük bağkur primi ise 6 bin 900 lira." ifadelerini kullandı.

Avukatlığın bir onur mesleği olduğunu ifade eden Sağkan, CMK Ücret Tarifesi'nin iyileştirilmesini istediklerini belirtti.