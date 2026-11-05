Türkiye Basın Federasyonu, Dezenformasyon Yasası'nda gözden geçirilmesini istedi - Son Dakika
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Türkiye Basın Federasyonu, Dezenformasyon Yasası'nda gözden geçirilmesini istedi

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Türkiye Basın Federasyonu, Dezenformasyon Yasası\'nda gözden geçirilmesini istedi
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Türkiye Basın Federasyonu, Dezenformasyon Yasası uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi. Federasyon, uygulamanın ölçülebilir, şeffaf ve somut delillere dayalı olması, gazeteciliği kısıtlayan yorumların ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Basın Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dezenformasyon Yasası" kapsamında dezenformasyonla mücadelede basın ve ifade özgürlüğünün zarar görmemesi gerektiği belirtilerek, "Söz konusu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Uygulama; ölçülebilir, şeffaf, denetlenebilir ve somut delillere dayalı olmalıdır. Gazetecilik faaliyetlerini, eleştiri hakkını ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan yorum ve uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır" denildi.

Türkiye Basın Federasyonu'ndan, dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elbette yalan haber, iftira, dezenformasyon ve kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltmaya yönelik eylemlerle mücadele edilmelidir. Kamu güvenliğini ve toplumsal huzuru bozan kişi ve eylemlerin denetim altında tutulması, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de meşru ve gerekli bir yaklaşımdır. Özellikle dijital çağda dezenformasyon ciddi bir toplumsal tehdit haline gelmiştir. Öteden beri bu konuda yasal düzenlemeyi destekledik. Ancak bu mücadele yürütülürken basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü zarar görmemelidir. Mevcut uygulamaların zaman zaman gazetecilik faaliyetleri ve kamuoyunun haber alma hakkı açısından sorunlar doğurduğu görülmektedir.

Bu nedenle söz konusu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Uygulama; ölçülebilir, şeffaf, denetlenebilir ve somut delillere dayalı olmalıdır. Gazetecilik faaliyetlerini, eleştiri hakkını ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan yorum ve uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır. Kamu güvenliği de önemlidir basın özgürlüğü de. İkisi arasında adil ve hukuki bir denge kurulmalıdır."

Kaynak: ANKA
DezenformasyonPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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