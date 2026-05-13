Türkiye-Belçika Enerji İşbirliği Görüşmesi

13.05.2026 18:57
Enerji Bakanı Bayraktar, Belçika Dışişleri Bakanı ile enerji arz güvenliği ve iş birliğini görüştü.

(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile yapılan görüşmede enerji arz güvenliği, küresel kırılmaların oluşturduğu yeni ihtiyaçlar ve iki ülke arasındaki iş birliği başlıklarının ele alındığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul ettiğini duyurdu. Bayraktar'ın görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle:

"Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Maxime Prevot ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik."

Görüşmemizde, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine, küresel kırılmaların enerji dönüşüm sürecinde ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlara ve Türkiye ile Belçika arasında geliştirilebilecek iş birliği başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.

Ardından Belçika'nın önde gelen şirketlerinin temsilcilerini Bakanlığımızda kabul ederek Türkiye'nin enerji vizyonunu kendileriyle paylaştık.

Enerji sepetimizi yenilenebilir kaynaklardan doğal gaza, nükleer enerjiden yerli hidrokarbon üretimine kadar her alanda varlık gösteren çok boyutlu bir anlayışla şekillendirdiğimizi aktardık.

Arz güvenliğini güçlendiren, teknoloji odaklı ve uzun vadeli değer üreten ortaklıklara açık bir anlayışla enerji alanındaki uluslararası iş birliklerini daha ileri bir zeminde geliştirmeyi esas alıyoruz.

İki ülke arasında karşılıklı diyaloğun önümüzdeki dönemde daha somut iş birliği başlıklarıyla derinleşmesini önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA

