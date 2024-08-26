Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Adıyaman'da yapılacak

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(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, 28 Ağustos'ta Adıyaman'da yapılacak.

Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, 28 Ağustos çarşamba günü Adıyaman'da gerçekleştirilecek. Toplantıda, "Depremden 18 ay sonra mevcut durum tespiti" konusundaki çalışmalar ele alınacak. Adıyaman Ramada Otel'de yapılacak toplantı öncesinde Deprem Şehitliği ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ziyaret edilecek. 29 Ağustos perşembe günü ise konteyner kent ziyareti ve temel atma törenine katılım sağlanacak.