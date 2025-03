Türkiye Belediyeler Birliği'nde Vekalet Seçimi

(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimini gerçekleştireceğiz. Vekaleten bir seçim olacak, Sayın Başkan görevine geldiği an görevi kendisine iade edilecek. Umuyoruz ve bekliyoruz ki görevine bir an evvel gelir" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB Başkan Vekili seçimi yapılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı, açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimini gerçekleştireceğiz. Vekaleten bir seçim olacak, Sayın Başkan görevine geldiği an görevi kendisine iade edilecek. Umuyoruz ve bekliyoruz ki görevine bir an evvel gelir. Ben de bugün sabah değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Diğer başkanlarımızı ve Ümit Özdağ'ı ziyaret ettik. Şimdi de bu vekalet görevini devretmek için buradayız. Ekrem Beyin mesajı birlik ve beraberlik oldu. Bu aslında Türk milletinin özelliği. Birlik ve beraberlik her zaman en önemli konu."