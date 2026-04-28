Türkiye Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne Çöp Kamyonu Desteği

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen çöp kamyonunu teslim aldı. İlçeye kazandırılan yeni hizmet aracının hayırlı olmasını dileyen Çiçek, "Bu kıymetli destek, ilçemizde yürüttüğümüz temizlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda TBB tarafından 94 belediyeye toplam 95 yeni hizmet aracı kazandırıldı. Hibe edilen araçlar, Ankara'da Çankaya Belediyesi Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle belediyelere teslim edildi. TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Manavgat Belediyesi de araç desteğinden yararlanan belediyeler arasında yer aldı. Törene katılan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, TBB tarafından Manavgat Belediyesi'ne hibe edilen çöp kamyonunu teslim aldı.

"Manavgat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Çiçek, Manavgat'a kazandırılan yeni hizmet aracının hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize kazandırılan bu kıymetli destek, ilçemizde yürüttüğümüz temizlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. Manavgat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Çiçek ayrıca, başta TBB Başkanvekili Vahap Seçer olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.