61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 2026 Parkuru ve Takımları Tanıtıldı

09.04.2026 14:40
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında 1.133,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 5 şehrinden geçecek olan tur, 27 ülkeden 161 bisikletçiye ev sahipliği yapacak.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında 8 gün ve 8 etapta düzenlenecek. Çeşme'den başlayıp Ankara'da sona erecek 1.133,5 kilometrelik parkur, 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'ın üzerinde yerleşimden geçerek Türkiye'nin coğrafi ve kültürel çeşitliliğini sergileyecek. Tur, 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 bisikletçiye ev sahipliği yapacak.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, TUR 2026'nın parkuru ve katılacak takımlar tanıtıldı. Toplantıya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ve diğer yetkililer katıldı. Hasan Yıldırım, turun 60 yılı aşkın süredir büyüyerek uluslararası bir marka haline geldiğini ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Tur, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ProSeries kategorisinde yer alıyor ve küresel yayınlarla 700 milyon haneye ulaşacak. 'Gelenekten Geleceğe' temasıyla duyurulan organizasyon, Türkiye'nin doğasını, tarihini ve kültürünü dünyaya anlatacak bir vitrin olacak. Parkur, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsayacak, 16 sprint noktası ve 9 tırmanış kapısı içerecek.

Sponsorlar arasında Türk Hava Yolları, Spor Toto, Türk Telekom ve Emlak Katılım yer alıyor. Lider formaları, genel klasmanda turkuaz, sprintlerde yeşil, tırmanışlarda kırmızı ve Türkiye güzellikleri klasmanında beyaz olacak. Tur, dev bir organizasyon yapısıyla yürütülecek ve bisiklet turizmini destekleyerek Türkiye'nin küresel tanıtımına katkıda bulunacak.

