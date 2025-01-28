Türkiye-Bosna Hersek Eğitim İş Birliği Gelişiyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında eğitim iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi.

"Uluslararası Kardeş Okul" projesi kapsamında Türkiye ve Bosna Hersek'teki 219 okulun kardeş okul olmasının sağlandığını belirten Tekin, "Bakanlık olarak kültürel ve tarihsel anlamda ortak mazimiz olan Bosna Hersek ile gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimizi ve iki halkın her alanda olduğu gibi eğitimde de ilişkilerini güçlendirmeyi, gelecek kuşaklara bırakacağımız değerli bir kazanım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkisinin devamı için kritik noktalardan birinin eğitim olduğuna işaret ederek, "Bu dostluğu, gelecek kuşaklara sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde miras bırakmak için üstümüze düşeni yapmaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'teki okullarını ziyaret ettiğini aktaran Tekin, bu okulların geliştirilmesinde Bosna Hersek tarafından verilen desteklerin kıymetli olduğunu ifade etti.