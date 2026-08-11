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Türkiye-Bulgaristan İşbirliği Güçleniyor

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Bulgaristan İçişleri Bakanı, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele çabalarını takdir etti.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi yönündeki çabaları için teşekkür ederek, bu çabaların Avrupa Birliği (AB) ve AB Komisyonu tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Demerdzhiev, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çiftçi'nin ziyaretinin Bulgaristan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin seviyesinin açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Demerdzhiev, bu ilişkilerin "ortaklık, karşılıklı güven ve karşılıklı saygı" temelinde olduğunu dile getirdi.

Demerdzhiev, Çiftçi ile görüşmesinde siyasi ve profesyonel düzeyde birçok konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Ortak önceliklerinin düzensiz göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtımı, insan kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele olduğunu belirten Demerdzhiev, gençler tarafından işlenen suçların da mücadele edilmesi gereken bir olgu olduğu konusunda Türkiye ile aynı görüşü paylaştıklarını aktardı.

Demerdzhiev, bu doğrultuda işbirliği konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

Bulgaristan'ın "organize suçun tüm biçimleriyle taviz vermeden mücadele edeceği" konusunda Çiftçi'yi bilgilendirdiğini vurgulayan Demerdzhiev, Bulgaristan'daki yolsuzluk faaliyetleri sonucu Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan önemli miktardaki sermayeyi de görüşmede gündeme getirdiklerini ifade etti.

Demerdzhiev, bu tür suçlarla mücadelede Türkiye'nin kendilerine yardımcı olacağı yönünde Çiftçi'den güvence aldığını belirterek, yasa dışı yollarla elde edilen mal varlıklarının tespit edilmesi ve iade edilmesi konusunda da mutabık kaldıklarını söyledi.

Çiftçi ile ortak sınırın güvenliği ve yönetimi konusunu da ayrıntılı şekilde ele aldıklarına dikkati çeken Demerdzhiev, bu süreci daha verimli hale getirecek bir dizi önlem belirlediklerini kaydetti.

Demerdzhiev, Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki düzensiz göçle mücadele ve sınırların korunmasına yönelik üçlü formatın bir sonraki toplantısına katılacağını hatırlatarak, "Hiçbir devletin tek başına bölgenin güvenliğini sağlayamayacağına inanıyorum. Bu bağlamda Bulgaristan ve Türkiye arasındaki iyi ilişkiler ve işbirliği, Balkanlar ve Karadeniz bölgelerinde güvenlik ve huzurun sağlanması için bir temeldir." diye konuştu.

Polis Akademisi Başkanlığı ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Akademisi arasında mutabakat zaptı imzalanmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Demerdzhiev, bu belgeyi yalnızca iki akademi arasındaki daha iyi işbirliğinin temeli olarak değil, personelin eğitimleri sırasında güven ilişkileri kurmasını sağlayacak ve daha sonra profesyonel işbirliğine dönüşecek bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Demerdzhiev, "Düzensiz göçle mücadeledeki çabaları ve düzensiz göçmenlerin kendi ülkelerine geri gönderilmesi yönündeki çabaları için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu yöndeki çabalarının Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Komisyonu tarafından yakından takip edilerek değerlendirildiğini anımsatan Demerdzhiev, göçmen krizi kapsamında düzenlenen olağanüstü AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda ise Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliğinin, AB'nin dış sınırlarının korunmasına yönelik başarılı bir uygulama örneği olarak gösterildiğini aktardı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Dış Politika, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Bulgaristan İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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