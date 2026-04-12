Türkiye Bursları 5 Bin Öğrenciyi Destekliyor

12.04.2026 11:40
YTB Başkanı Turus, Türkiye Bursları ile barış ve huzur için insan kaynağı yetiştirdiklerini belirtti.

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, bu yıl Türkiye'deki 5 bin yabancı öğrenciye 'Türkiye Bursları' programı kapsamında burs verildiğini belirterek, "Türkiye Bursları, dünyada barışı, huzuru oluşturabilecek insan kaynağı yetiştiriyor. Dolayısıyla biz Türkiye Yüzyılı'na beşeri sermaye üretiyoruz" dedi.

YTB Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen, Türkiye'nin uluslararası öğrencilere sunduğu kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programı olan 'Türkiye Bursları'na 2026 yılında 164 ülkeden yaklaşık 200 bin öğrenci başvuru yaptı. Türkiye Bursları programı kapsamında ön lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde başvuru yapan öğrenciler arasından 5 bini burs almaya hak kazandı. Türkiye'de okuyup mezun olduktan sonra ülkesinde cumhurbaşkanı, bakan, iş adamı, nitelikli sermaye sahibi olan Türkiye Burslu'su insanlar kendi ülkeleri ya da çalıştıkları ülke ile Türkiye arasında bir köprü görevi görüyor.

'FAHRİ ELÇİLİK YAPABİLECEK DONANIMDALAR'

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, 'Türkiye Bursları'nın yalnızca finansal destek veren bir burs programı olmadığını, seçilen öğrenciyi üniversiteye yerleştirdiklerini, ulaşım giderlerinden sağlığa hatta konaklamaya kadar her şeyi karşıladıklarını belirtti. Turus, "Biz YTB olarak Türkiye Bursları kapsamında akademiler oluşturuyoruz. Bu akademileri Türkiye'deki sivil toplumlarla birlikte yapıyoruz. Sivil toplum bizim getirdiğimiz öğrenciyle ilgili alanda çalışıyorsa biz sivil toplumla o arkadaşımızı da bütünleştiriyoruz. ve diyoruz ki Türkiye'ye, Türk kültürüne, Türkiye'nin değerlerine de haiz olsun. ve en az 4-5 yıl Türkçeyi, Türk kültürünü anlatabilen bir havzada onu yetiştiriyoruz. Tabii bizim diğer burslardan farkımız da biz sadece öğrenci olarak görmüyoruz. Artık bu öğrenciler kendi ülkelerinde Türkiye'nin fahri elçileri olacaklar. ve onları ülkelerine döndükleri zaman o fahri elçilik yapabilecek nitelikte bir donanımla geri göndermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE YILLIK 5 MİLYAR DOLAR KAZANDIRIYOR'

34 ülkede 35 tane Türkiye mezunu derneği olduğunu vurgulayan Abdulhadi Turus, o dernekteki öğrencilerle her yıl mutlaka buluşup Türkiye'ye nasıl katma değer sağlayabilecekleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi. Turus, Türkiye Bursları'nın bir lokomotif görevi gördüğünü vurgulayarak, "Türkiye mezunlarının bizim ulaştığımız verilere göre, tabii daha ulaşamadığımız birçok veri var ama Türkiye'ye katma değeri yıllık 5 milyar dolar. ve bu 5 milyar doların aslında sadece ticari verisi. Bunun kültürel, siyasi ve en önemlisi de dünya barışına katkısına bakmamız lazım. Yani bir Türkiye burslusunun mezun olduktan sonra dünyaya bakış açısını iyi anlatmamız gerekiyor. Biz hiçbir fark gözetmeksizin dilini, dinini, ırkını, rengini gözetmeksizin bütün insanlığın refah düzeyine ulaşmasını isteyen bir dış politikaya sahibiz. Bu dış politikanın bir ayağı da uluslararası öğrenciler. Uluslararası öğrenciler Türkiye'yi temsiyle bulundukları ülkelerde Türkiye'nin aslında dış politika misyonunu anlatmaya çalışacak. Bunu anlatırken de ülkesinde, bölgesinde yaşadığı şekilde Türkiye'nin dünyaya kattığı katma değeri anlatmakla yükümlü" ifadelerini kullandı.

'BEŞERİ SERMAYE ÜRETİYORUZ'

Dünyanın bir girdabın içinde olduğunu belirten Turus, "Dünyayı normale çevirelim diye mücadele eden bir sistematik var. Biz bu sistematiğe insan kaynağı yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye bursları, Türkiye Yüzyılı'nın dünyada barışı, huzuru, sükuneti oluşturabilecek insan kaynağı yetiştiriyor. Dolayısıyla biz Türkiye Yüzyılı'na beşeri sermaye üretiyoruz. Buna da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

