"Türkiye Bursları"na bu yıl 200 bine yakın rekor sayıda başvuru yapıldı

26.02.2026 16:08
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Bursları" programı, bu yıl 200 bine yakın başvuru alarak kendi tarihinde bir rekora imza attı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın tüm ülkelerinden uluslararası öğrencilere Türkiye'deki en seçkin üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim olanağı sağlayan Türkiye Bursları programının 2026 başvuru süreci tamamlandı.

Uygulanmaya başladığı 2012'de toplam 10 bin civarında başvuru alan program, Türkiye'nin çok boyutlu dış politikası ve YTB'nin dünya genelinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde 200 bine yakın başvuru aldı.

YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, yaptığı açıklamada, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçildiğini belirterek kırılan bu tarihi rekorun Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki vizyonunun bir yansıması olduğunu vurguladı.

Turus, sürece dair bilgiler paylaşarak "200 bine yakın başvuru alarak Türkiye Bursları tarihinde muazzam bir rekora imza attık. Bu rakam, Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki güçlü yerini ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkemize duyulan güveni açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Başvuruları titizlikle değerlendireceklerini kaydeden Turus, incelemelerin ardından adayların bulundukları ülkelere giderek yüz yüze mülakatlar yapılacağını ve seçilen gençlerin Türkiye Bursları ailesinin yeni üyeleri olarak Türkiye'de eğitime başlayacaklarını anlattı.

Türkiye Bursları başvuru değerlendirme süreci

Programa yapılan başvurular adayların akademik birikimleri, sosyal başarıları, ilgili oldukları alana dair motivasyonları ve tercih ettikleri programların şartlarına uygunlukları dikkate alınarak çok aşamalı ve şeffaf bir değerlendirme sürecinden geçiriliyor.

Eğitim süreleri boyunca öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik etkinliklere katılımları da teşvik edilerek çok yönlü gelişimleri destekleniyor.

"Türkiye Mezunları"

Türkiye'deki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak "Türkiye Mezunları" ailesine katılan gençler, dünyanın dört bir yanında üstlendikleri önemli görevlerle Türkiye ile kendi ülkeleri arasında güçlü birer dostluk köprüsü kuruyor.

Bilimden diplomasiye, teknolojiden kamu yönetimine kadar pek çok alanda küresel ölçekte katkı sunan mezunlar, Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkeler arası ilişkilere ivme kazandırıyor.???????

???????

Kaynak: AA

Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

16:22
16:00
15:26
14:41
14:22
13:34
