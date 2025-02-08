Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye'nin uluslararası öğrencilere sunduğu kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programı "Türkiye Bursları", Rabat'ta tanıtıldı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen tanıtım programına Muvatana Lisesi'nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler katıldı.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu'nun da katıldığı programda Türkiye Bursları'nın sağladığı olanaklar ve başvuru sürecine dair bilgilendirmeler yapıldı. Tanıtım sunumunun ardından öğrenciler Türkiye'de eğitim ve Türkiye Bursları ile ilgili sorularına cevap buldu.

YTB Gelişim Programları Koordinatörü Sefa Dirican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ziyaretler ile Türkiye ve Fas arasındaki eğitim iş birliğinin daha da derinleşmesinin hedeflendiğini belirterek, bunu eğitim alanında karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımını artırmak adına önemli bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

Dirican, "Fas'ta burs programımıza olan ilginin yüksek olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz ancak daha fazla potansiyeli olduğunu da biliyoruz. Türkiye'nin sunduğu eğitim fırsatları, gençler arasında ilgi uyandırmaktadır. Türkiye, yüksek eğitim standartları ve uluslararası öğrenciler için sunduğu çeşitli imkanlarla, Fas'taki gençler için cazip bir eğitim merkezi olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, iş birliğimizi derinleştirerek, eğitim alanındaki bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları, yurt dışından gelen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alma fırsatı tanırken, aynı zamanda Türk kültürü ve dilini öğrenmelerine de olanak sağlıyor. Program, Türkiye'nin üniversitelerinde eğitim almayı isteyen öğrencilere finansal destek, konaklama, Türkçe kursları ve yıllık seyahat masraflarını karşılayacak şekilde kapsamlı bir paket sunuyor.