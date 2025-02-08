Türkiye Bursları Rabat'ta Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Bursları Rabat'ta Tanıtıldı

YTB, Rabat'ta uluslararası öğrencilere yönelik Türkiye Bursları programını tanıttı.

08.02.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye'nin uluslararası öğrencilere sunduğu kamu kaynaklı yükseköğrenim burs programı "Türkiye Bursları", Rabat'ta tanıtıldı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen tanıtım programına Muvatana Lisesi'nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler katıldı.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu'nun da katıldığı programda Türkiye Bursları'nın sağladığı olanaklar ve başvuru sürecine dair bilgilendirmeler yapıldı. Tanıtım sunumunun ardından öğrenciler Türkiye'de eğitim ve Türkiye Bursları ile ilgili sorularına cevap buldu.

YTB Gelişim Programları Koordinatörü Sefa Dirican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ziyaretler ile Türkiye ve Fas arasındaki eğitim iş birliğinin daha da derinleşmesinin hedeflendiğini belirterek, bunu eğitim alanında karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımını artırmak adına önemli bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

Dirican, "Fas'ta burs programımıza olan ilginin yüksek olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz ancak daha fazla potansiyeli olduğunu da biliyoruz. Türkiye'nin sunduğu eğitim fırsatları, gençler arasında ilgi uyandırmaktadır. Türkiye, yüksek eğitim standartları ve uluslararası öğrenciler için sunduğu çeşitli imkanlarla, Fas'taki gençler için cazip bir eğitim merkezi olmaya devam edecektir. Bu bağlamda, iş birliğimizi derinleştirerek, eğitim alanındaki bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları, yurt dışından gelen öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alma fırsatı tanırken, aynı zamanda Türk kültürü ve dilini öğrenmelerine de olanak sağlıyor. Program, Türkiye'nin üniversitelerinde eğitim almayı isteyen öğrencilere finansal destek, konaklama, Türkçe kursları ve yıllık seyahat masraflarını karşılayacak şekilde kapsamlı bir paket sunuyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Eğitim, Güncel, Burs, Kamu, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Bursları Rabat'ta Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Canlı anlatım Tek gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! Tek gol var, tempo inanılmaz
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:09 Deniz Akkaya’nın ev hapsi kaldırıldı Deniz Akkaya'nın ev hapsi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 20:52:44. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Bursları Rabat'ta Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.