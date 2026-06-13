Türkiye, Avrupa\'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında birinci

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Türkiye'de bugün itibarıyla 17 milyondan fazla büyükbaş ve 58 milyonu aşkın küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu belirterek "Bu rakamlarla Türkiye, her iki kategoride de Avrupa ülkeleri arasında birinci konuma yerleşmiş durumdadır." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019'da başlatılan Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında, Karaman merkeze bağlı Burunoba köyünde ıslahı gerçekleştirilen 1730 dekar mera alanının açılışı için tören düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, açılışta, Türkiye'nin mera, yaylak ve kışlak alanlarıyla dünyanın önde gelen mera varlığına sahip ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu alanların ülke coğrafyasının yaklaşık yüzde 19'una karşılık geldiğini, hayvancılık sektörü için kritik doğal kaynaklardan biri olduğunu belirten Gümen, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bugün itibarıyla 17 milyondan fazla büyükbaş ve 58 milyonu aşkın küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Bu rakamlarla Türkiye, her iki kategoride de Avrupa ülkeleri arasında birinci konuma yerleşmiş durumdadır. Yalnızca küçükbaş hayvanlarımızın beslenmesi için yıllık 72 milyon ton kuru kaba yeme ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında, mera alanlarımızın iyileştirilmesinin ve verimli biçimde kullanılmasının ne denli stratejik bir mesele olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bugün bulunduğumuz alan toprak, yağış ve iklim dezavantajlarının bir arada görüldüğü zorlu bir coğrafyada yer almaktadır. Nitekim bu tür alanlarda geleneksel yöntemlerle mera ıslahı yapmak yoğun teknik bilgi, özverili bir çalışma anlayışı ve yenilikçi bir yaklaşım gerektirmektedir. Önümüzdeki bu mera, bu yenilikçi yaklaşımın başarısının somut bir göstergesidir."

"İyi yönetilen ve ıslah edilmiş meralarda ot verimi 5 katına kadar yükselebiliyor"

Gümen, mera ıslahında kullanılan tuz çalısıyla yapılan çalışmalar sayesinde daha önce üretkenlikten uzak alanların artık değerli bir otlatma sahasına dönüştüğüne dikkati çekti.

Yapılan araştırmalarda iyi yönetilen ve ıslah edilmiş meralarda ot veriminin 5 katına kadar yükselebildiğini vurgulayan Gümen, şöyle devam etti:

"Bu durum üreticilerimizin yem maliyetlerinde kayda değer bir tasarruf sağlamakta, işletmenin ekonomik verimliliğini artırmakta, kırsalda yaşamı desteklemektedir. Karaman'da bugüne kadar gerçekleştirilen mera ıslah çalışmaları kapsamında elde ettiğimiz yüksek verim, Bakanlığımızın tarım ve hayvancılık politikalarının en önemli somut çıktıları arasında yerini almıştır. 'Güçlü hayvancılık verimli merayla başlar' anlayışımızla, meralarımız ne kadar sağlıklı olursa üreticimiz o kadar güçlü, kırsalımız o kadar canlı ve ülkemizin gıda arz güvenliği o kadar sağlam olacaktır. Artan nüfusun gıda ihtiyacını sürdürülebilir biçimde karşılamak, kırmızı et ve süt üretimini güvence altına almak, meralarımızı korumaya ve geliştirmeye bağlıdır. Projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ise Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda olduğu gibi tarım sektöründe de ciddi şekilde büyüdüğünü söyledi.

Tarım ve hayvancılığın Karaman için oldukça önemli olduğunu belirten Çiçek, "Bölgemiz için meralar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle mera hayvancılığında küçükbaşın çok büyük önemi var. Çiftçilerimizi, yetiştiricilerimizi çok tebrik ediyorum. Çünkü kuraklığın hakim olduğu bu zorlu coğrafyada hayvancılık faaliyetini sürdürebilmek gerçekten çok kıymetli." diye konuştu.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser de bölgede devlet destekli birçok yatırım yapıldığını kaydetti.

Programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, proje danışmanı Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Acar ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ıslah çalışması gerçekleştirilen meraya koyun sürüleri salındı.