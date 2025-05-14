Türkiye-Çin Hava Ulaşımında Yeni Dönem

Türkiye ile Çin arasında sivil havacılık alanında yeni mutabakat zaptı imzalanarak, iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21 frekanstan 49 frekansa çıkarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pekin'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında ikili havacılık müzakereleri gerçekleştirildi.

Müzakere kapsamında, yapıcı ve verimli geçen görüşmeler sonucu iki ülke arasında yeni bir mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalanan söz konusu zapt ile iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21 frekanstan 49 frekansa yükseltildi. Frekans, bir hava aracının bir ülkeden diğerine gidip dönmesini ifade ediyor.

15 yıl aradan sonra sefer haklarında ilk artırım

Bu anlaşma, yaklaşık 15 yıl aradan sonra sefer haklarında yapılan ilk artırım oldu. Söz konusu gelişme, son dönemde otomotiv başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliklerini güçlendiren Türkiye ile Çin arasında hava ulaştırma ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Ayrıca, Chengdu, Xian, Urumçi noktaları da Türk taşıyıcılar için yeni uçuş noktaları olarak belirlendi. Böylelikle gelecek dönemde bu noktalara da uçuş gerçekleştirilebilecek.

Çin gibi stratejik öneme sahip büyük bir pazarda Türk taşıyıcılarının sefer sayılarının artırılması, Türk sivil havacılığının Asya ve küresel ölçekte bağlantısallığına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.