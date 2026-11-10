Türkiye, COP31'de ATACH eş yürütücülüğünü üstlenmekten gurur duyuyor - Son Dakika
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Türkiye, COP31'de ATACH eş yürütücülüğünü üstlenmekten gurur duyuyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen ATACH Günü'nde Türkiye'nin ATACH eş yürütücülüğünden gurur duyduğunu söyledi. Memişoğlu, AIR'ın iklim ve sağlık alanındaki siyasi iradenin ülke düzeyinde somut uygulamalara dönüşmesini amaçladığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İklim Değişikliği Özel Girişimi (ATACH), iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, iklime dayanıklı, düşük karbonlu ve sürdürülebilir sağlık sistemleri kurmak için ülkeleri buluşturan küresel bir ittifaktır. Türkiye olarak, bu ittifakın eş yürütücülüğünü üstlenmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Memişoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, ATACH Günü dolayısıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Açılış Programı'na katıldı.

Açılışta konuşan Memişoğlu, sözlerine vefatının 88. yılında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anarak başladı.

Memişoğlu, DSÖ öncülüğünde kurulan ATACH'a büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "ATACH, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, iklime dayanıklı, düşük karbonlu ve sürdürülebilir sağlık sistemleri kurmak için ülkeleri buluşturan küresel bir ittifaktır. Türkiye olarak bu ittifakın eş yürütücülüğünü üstlenmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Dün gerçekleştirdikleri COP31 Sağlık Günü ile COP tarihinde önemli bir adım attıklarının altını çizen Memişoğlu, sağlığın ilk kez müstakil bir eylem gündemi olduğunu ve iklim müzakerelerindeki konumunu güçlendirdiklerini kaydetti.

"İklim değişikliğine dirençli sağlık sistemleri oluşturmak da bu bütüncül yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır"

Memişoğlu, Sağlık Günü kapsamında gerçekleştirdikleri dört tematik panel ve Üst Düzey Yuvarlak Masası toplantısında, dinamik ve dayanıklı sağlık sistemlerinin oluşturulmasını, iklim ve sağlık finansmanını, dijital sağlık çözümlerini, sağlık hizmetlerine hakkaniyetli erişimi, sürdürülebilir sağlık altyapısını ve krizlere hazırlıklı sağlık hizmeti sunumunu kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini vurguladı.

Bu toplantılarda ortaya koydukları ortak yaklaşıma göre sağlığın, iklim politikalarının sonuçlarından etkilenen bir alan olmanın ötesinde, iklim eyleminin merkezinde yer alması gerektiğine dikkati çeken Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bu alandaki yaklaşımı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ve Üreten Sağlık anlayışımızla da birebir örtüşmektedir. İklim değişikliklerine dirençli sağlık sistemleri oluşturmak da bu bütüncül yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çerçevede, COP31 Başkanlığımızın en önemli somut katkılarından biri olarak gördüğümüz Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi'ni (AIR) özellikle vurgulamak istiyorum. AIR, iklim ve sağlık alanında küresel düzeyde ortaya konulan siyasi iradenin ülke düzeyinde somut uygulamalara dönüşmesini amaçlayan bir girişimdir. Biz AIR'ı yalnızca bir deklarasyon veya yeni bir işbirliği platformu olarak değil ülkelerin kendi önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre yararlanabilecekleri uygulama odaklı bir uluslararası dayanışma mekanizması olarak tanımlıyoruz."

Memişoğlu, bu girişim aracılığıyla ülkelerin iklim değişikliğine karşı sağlık sistemlerinin dayanıklılığını artıracak uygulama çerçevelerinin geliştirilmesini, başarılı ülke deneyimlerinin ve iyi uygulamaların paylaşılmasını, teknik bilgi ve kapasite geliştirme alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini ve geliştirilen çözümlerin yaygınlaştırılmasını ve ülke düzeyinde uygulanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye olarak girişimin uluslararası ortakların katkılarıyla gelişmesini ve benimsenmesini, COP31 sonrasında da kalıcı bir işbirliği mekanizmasına dönüşmesini arzu ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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