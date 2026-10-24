Türkiye'de 74 ilde gıda atıkları hayvan mamasına dönüştürülüyor - Son Dakika
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Türkiye'de 74 ilde gıda atıkları hayvan mamasına dönüştürülüyor

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- Gıda atıklarını dönüştüren makine ve teçhizatların bulunduğu 74 ilde günlük 31 bin 274 kilogram mama üretiliyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Öncelikli hedefimiz, ilgili kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle işbirliği içerisinde bu illerimizi de teşvik ederek kısa süre içerisinde mama üretim tesislerine kavuşturmak" "Amacımız, israfı önleyen, kamu kaynaklarında tasarruf sağlayan ve sahipsiz hayvanların bakım koşullarını iyileştiren sürdürülebilir bir sistemin 81 ilimizin tamamında hayata geçirilmesidir"

CEM DAĞISTANLI/ MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Türkiye'de 74 ilde kamu kurumları ve toplu tüketim yerlerinden toplanan gıda atıkları hayvan mamasına dönüştürülürken, bu kapsamda günlük 31 bin 274 kilogram üretim gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince 81 ilde gerçekleştirilen hayvanları koruma mevzuatının uygulanmasına yönelik 5. periyodik denetimlerde, gıda atıklarının hayvanların beslenmesinde değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar da incelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurumları ve toplu tüketim alanlarından toplanan gıda atıkları, sahipsiz hayvanların beslenmesinde değerlendiriliyor.

Bu kapsamda Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar, askeri birlikler, hastaneler, cezaevleri, oteller ve lokantalardan valilikler ile belediyeler aracılığıyla toplanan gıda atıkları, hayvan mamasına dönüştürülüyor.

Günlük üretim kapasitesi 65 bin kilogramı aşkın

Türkiye'de 74 ilde gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştüren makine ve teçhizat bulunuyor.

Bu illerde kurulan mama üretim makinelerinin toplam günlük üretim kapasitesi 65 bin 352 kilograma ulaşırken, mevcut günlük üretim 31 bin 274 kilogram olarak belirlendi.

Iğdır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Samsun ve Tunceli'de ise gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştüren makine ve teçhizat bulunmuyor.

Müfettişlerin hazırladığı raporda, sigorta sistemi veya denetimler kapsamında imha edilmesine karar verilen gıda maddelerinden hayvan mamasına dönüştürülmeye uygun olanların da hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarında değerlendirilmesi önerildi.

Ayrıca, atık besin maddelerini hayvan mamasına dönüştüren makine ve teçhizatın hayvan bakımevlerinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Hedef, tüm illeri kısa sürede mama üretim tesislerine kavuşturmak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sahipsiz hayvanların korunması, barındırılması ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları çok yönlü bir anlayışla sürdürdüklerini belirtti.

Bu süreçte hem hayvan refahını gözettiklerini hem de kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Çiftçi, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, çevrenin korunmasının yanı sıra mevcut kaynakların yeniden değerlendirilmesi bakımından da ülkemize önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bu vesileyle Sıfır Atık anlayışının ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştüren makine ve teçhizat bulunmayan illerle ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz, ilgili kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle işbirliği içerisinde bu illerimizi de teşvik ederek kısa süre içerisinde mama üretim tesislerine kavuşturmaktır. Böylelikle bir taraftan kamu kurumlarımızda, yurtlarımızda, hastanelerimizde, askeri birliklerimizde ve toplu tüketim alanlarında ortaya çıkan gıda atıklarının ekonomiye yeniden kazandırılmasını, diğer taraftan hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarındaki beslenme giderlerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesini hedefliyoruz.

Amacımız, israfı önleyen, kamu kaynaklarında tasarruf sağlayan ve sahipsiz hayvanların bakım koşullarını iyileştiren sürdürülebilir bir sistemin 81 ilimizin tamamında hayata geçirilmesidir."

Kaynak: AA
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