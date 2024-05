Türkiye\'de Çocuk İşçiliği ve İş Cinayetleri Artıyor

Güncel

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye'de çocuk işçiliğinde ciddi bir artış yaşandığını belirterek, "Dört yıl önce yüzde 16.2 olan çocuk işçi oranı, ekonomik krizle birlikte 2023 yılı itibariyle yüzde 21.1'e çıktı. Bununla birlikte çocuk işçi ölümlerinde de can yakıcı bir artış yaşandı. İş cinayetine kurban giden çocuklar arasında 15 yaşının altında ve çalıştırılması yasak çocuklar da var. Son 11 yılda 15 yaşının altına 238 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Bu tablo ülkemiz için bir utançtır ve utanması gereken AKP hükümetidir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, yaptığı yazılı açıklamada, İSİG Meclis Raporu'ndaki verilere değerlendirdi.

"Maalesef geçtiğimiz 20 yılda ucuz iş gücü ülkesi haline geldik. Kayıt dışı çalıştırılan çocuklar ve gençler, iş güvenliğini hiçe sayan patronlar sayesinde binlerce canımızı iş cinayetlerine kurban verdik" diyen Demir, çalıştırılması yasak olan 15 yaş altı çocukların kayıt dışı çalıştırıldığına dikkati çekti. Demir, şunları kaydetti:

"İSİG Meclisi raporlarına göre, 2013 ve 2024 yılları arasında 18 yaşından küçük 689 çocuk işçi ve 18-25 yaş arasındaki 2 bin 500 genç işçi hayatını kaybetti. AKP iktidarında ucuz ölümler ülkesi haline geldik. Çocuklarımız ve gençlerimiz hak ettiklerinin çok daha altına ücretlerle çalıştırılıyor. Hatta birçoğu kayıt dışı işçi. Türkiye'de çocuk işçiliğinde ciddi bir artış yaşanıyor. Dört yıl önce yüzde 16.2 olan çocuk işçi oranı, ekonomik krizle birlikte 2023 yılı itibariyle yüzde 21.1'e çıktı. Bununla birlikte çocuk işçi ölümlerinde de can yakıcı bir artış yaşandı. İş cinayetine kurban giden çocuklar arasında 15 yaşının altında ve çalıştırılması yasak çocuklar da var. Son 11 yılda 15 yaşının altına 238 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Bu tablo ülkemiz için bir utançtır ve utanması gereken AKP hükümetidir.

"AKP Hükümeti her zaman olduğu gibi sermaye sahiplerini koruyor ve işçiyi görmezden geliyor"

1 Mayıs'ta emekçilerin, işçilerin eylem yapma hakkını engellemeye çalışan, onları meydanların dışına itmeye çalışan AKP hükümeti keşke bu gücünü biraz da işçileri korumak için kullansa. Pırıl pırıl gençlerimiz sermaye sahiplerinin insafına terk ediliyor. İş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı işletmelerde çalışan genç işçiler, iş kazalarının kurbanı oluyor. Özellikle ekonominin kötü gidişatı sonucu artan işsizlik ile gençler derin bir umutsuzluğa kapıldı. Buradan çıkarsam iş bulamam, açıkta kalırım korkusu ile uğradıkları haksızlıklara ve işyerlerindeki usulsüzlüklere ses çıkaramayan gençler, hükümet tarafından yalnız ve kimsesiz bırakıldı. Son 10 yılda iş kazalarında kaybettiğimiz binlerce can ve geride kalan aileleri için ise hiçbir şey yapılmıyor. Bu acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıyor. AKP Hükümeti her zaman olduğu gibi sermaye sahiplerini koruyor ve işçiyi görmezden geliyor. Yine AKP Türkiye'sinin değişmez kuralı devreye giriyor, patron her geçen gün daha da zenginleşirken, işçi her geçen gün daha da fakirleşiyor. Olan yine patronlar biraz daha zenginleşsin diye canlarını kaybeden gençlerimize oluyor."