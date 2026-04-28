Türkiye'de Doğurganlık Çöküşü Çalıştayı: 'Milli Güvenlik Sorunu'

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya'da düzenlenen 'Türkiye'de Doğurganlık Çöküşü ile Mücadele Çalıştayı'nda akademisyenler ve yöneticiler, nüfus krizinin aile yapısı ve milli güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, doğurganlık hızının 1.48'e düştüğünü ve 2100 yılında nüfusun 54 milyona inme tehlikesi olduğunu ifade ederek durumu 'milli güvenlik sorunu' olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Karabay, 2017 sonrası doğurganlık hızındaki düşüşün alarm verici boyutta olduğunu ve önlem alınmazsa beka sorunu yaşanacağını söyledi. Malatya Valisi Seddar Yavuz ise ailenin korunması ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, cinsiyetsizlik gibi dijital saldırıların aileyi hedef aldığını belirtti. Çalıştay üç gün sürecek ve doğurganlık düşüşünün nedenleri ile olası senaryolar ele alınacak.