Türkiye'de eğitim görecek Gambiyalı askerler Türkçe kursunu tamamladı

Türkiye'de askeri okullarda eğitim görecek 25 Gambiyalı asker, Türkçe kursunu başarıyla tamamladı.
Gambiya'nın Fajara bölgesindeki Gambiya Silahlı Kuvvetler Eğitim Okulu'nda, Türkçe eğitimi alan Gambiya Silahlı Kuvvetleri mensubu 25 asker için mezuniyet töreni düzenlendi.
Törene, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ousman Gomez, Gambiya Savunma Bakanlığı nezdinde Askeri Danışman Kurmay Albay Anıl Aksoy, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gambiya Okulları Ülke Temsilcisi İbrahim Sert, TMV Türkçe Eğitmeni Atmaca Polat ve diğer askeri yetkililer katıldı.
Büyükelçi Oba, törende yaptığı konuşmada, Gambiyalı askeri öğrencilerin aldıkları Türkçe eğitimi sayesinde, ülkelerini Türkiye'de en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.
Oba, askerlerin Türkiye ile Gambiya arasında köprü görevi göreceklerini kaydederek, Türkiye'nin Gambiya'ya yönelik desteğinin süreceğini vurguladı.
Gambiya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gomez de Türkiye'nin Gambiyalı askerlere yönelik eğitim programları için şükranlarını sundu.
Gomez, bu eğitim sayesinde, Gambiyalı askerlerin, Türkiye'de alacakları eğitimlere tam odaklanabileceklerini söyledi.
Dil kursunu tamamlayan Gambiyalı askeri öğrenciler, Türkiye'de çeşitli askeri okullarda eğitim görecek.
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