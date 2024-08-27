Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu - Son Dakika
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Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu

Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu

Türkiye'de son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu. Böylelikle ülkedeki parti sayısı 151'e yükseldi.

27.08.2024 17:17
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Türkiye'de ağustos ayında yeni kurulan Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi, Güçlü Anadolu Partisi ve Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ile birlikte faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e çıktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde "faaliyette olan siyasi partiler" listesi yayımlandı.

5 YENİ PARTİ KURULDU

Listeye göre Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu. Bu partilerin eklenmesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151'e yükseldi.

Kaynak: AA

Anadolu Partisi, Türkiye Partisi, Yargıtay, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çengelköylü: 151 PARTİ SİZE SIRA GELMEZ Bİ PARTİ 20 YIL İKTİDARDA KALSA 3000 YILDA SIRA GELİR KİM ÖLE KİM KALA SİZİNKİ TOMBALA OYNAMAK GİBİ BİRŞEY 15 1 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN: Tam bir lüzumsuz işler ülkesi olduk.. 6 0 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Mantar gibi mübarek yağmur görmesin hemen cikiyor 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: trişko 4 0 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci: 151 parti nedir ya hepsi gereksiz ve cöp 0 0 Yanıtla

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