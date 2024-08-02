Türkiye'de Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocukların Sayısı Azaldı - Son Dakika
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Türkiye'de Güvenlik Birimlerine Gelen veya Getirilen Çocukların Sayısı Azaldı

Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,7 azalarak 537 bin 583 oldu. Bu olaylarda çocukların çoğunluğu mağdur olarak yer aldı ve suça sürüklenen çocukların büyük bir kısmı yaralama olaylarına karıştı.

02.08.2024 10:31
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Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,7 azalarak 537 bin 583 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri açıkladı.

Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2022'ye kıyasla yüzde 10,7 azalarak 537 bin 583'e geriledi.

Bu olaylarda çocukların 242 bin 875'i mağdur olarak, 178 bin 834'ü suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 84 bin 751'i bilgisine başvurma amacıyla, 15 bin 716'sı kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 11 bin 179'u kabahat işlediği iddiasıyla, 4 bin 228'i ise bu nedenlerin dışında kalan nedenlerden güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Suça sürüklenen çocukların yüzde 39,8'i yaralama olayına karıştı

Suça sürüklenen çocukların yüzde 39,8'ine yaralama, yüzde 20,8'ine hırsızlık, yüzde 7,7'sine Pasaport Kanunu'na muhalefet, yüzde 4,9'una uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4'üne ise tehdit suçları isnat edildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 45,2'sini mağdur çocuklar oluşturdu. Mağdur olarak gelen 242 bin 875 çocuğun yüzde 89,7'sini suç mağduru, yüzde 10,2'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar teşkil etti. Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 217 bin 915 çocuğun yüzde 61,3'ü yaralama, yüzde 11,8'i cinsel suçlar, yüzde 8,6'sı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,4'ü tehdit, yüzde 13,9'u ise bu nedenlerin dışında kalan nedenlerden mağdur oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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