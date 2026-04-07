Türkiye'de Hava Hareketli: Sağanak, Rüzgar, Çığ ve Don Riski

Türkiye genelinde bahar havası yerini hareketli ve riskli bir meteorolojik tabloya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve Marmara Bölgesi için zirai don riskine işaret ediyor.

Yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve Kütahya çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altında kalacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski sürüyor.

Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesine rağmen, kuzeyden gelecek soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi'nde hissedilir bir düşüşe neden olacak. Rüzgar çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eserken, Batı Karadeniz'de kuzeybatı yönlü rüzgarların yer yer 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi için özellikle perşembe gecesinden itibaren zirai don riski öne çıkıyor. Kocaeli'nin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğu bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada orta kuvvette don hadisesi bekleniyor. Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta çiftçiler olmak üzere tüm ilgililerin tedbirli olması istendi.