Türkiye'de Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörü Güven Endeksleri Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'de Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörü Güven Endeksleri Açıklandı

Türkiye\'de Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörü Güven Endeksleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında hizmet sektöründe güven endeksinin aynı kaldığını, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3, inşaat sektöründe ise yüzde 0,3 azaldığını açıkladı. Hizmet sektöründe güven endeksi 117,1, perakende ticaret sektöründe 111,7 ve inşaat sektöründe 88,3 olarak gerçekleşti.

27.05.2024 11:00
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayında güven endeksinin hizmet sektöründe aynı kaldığını, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3, inşaat sektöründe ise yüzde 0,3 azaldığını açıkladı.

(TÜİK), mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksini açıkladı. Buna göre, güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 seviyesinde gerçekleşti. Perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 111,7 ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 oldu.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Türkiye'de Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörü Güven Endeksleri Açıklandı - Son Dakika
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