Türkiye'de IoT ile Hızlı Tren İzleme Sistemi - Son Dakika
Türkiye'de IoT ile Hızlı Tren İzleme Sistemi

18.09.2025 11:15
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Japonya'dan alınan sistemin Türkiye'de uygulanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'da hızlı tren hatlarında kullanılan "Zero Energy Nesnelerin İnterneti (IoT) Series İzleme Sistemi"nin Türkiye'de de uygulanacağını belirterek, "Sistem, demir yolu altyapısında meydana gelebilecek olası yer değiştirmeler ile iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan sel ve heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), bakım ve yönetim süreçlerinde uzun süredir çağın gereklerine uygun, güçlü ve etkin sistemler kullandığını söyledi.

Mevcut altyapının, demir yolu güvenliği ve bakımında uluslararası standartlarla uyumlu teknolojik donanım, yazılım ve uygulamaları kapsadığını vurgulayan Uraloğlu, "TCDD, bu güçlü altyapısını sürekli geliştirme anlayışıyla yenilikçi çözümleri takip ederek, uluslararası en iyi uygulamaları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen hibe programı kapsamında Japonya kökenli OKI firması ile işbirliği yapıldı." diye konuştu.

Uraloğlu, proje kapsamında, Japonya'da hızlı tren hatlarında kullanılan "Zero Energy IoT Series İzleme Sistemi"nin Türkiye'de Polatlı- Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nda uygulanacağını dile getirdi.

Sistemin özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Sistem, demir yolu altyapısında meydana gelebilecek olası yer değiştirmeler ile iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan sel ve heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek, mevcut koruma önlemlerini tamamlayıcı nitelikte çalışarak erken müdahale kapasitesini güçlendirecek." ifadesini kullandı.

"Çalışmaları TCDD mühendisleri ile Japon uzmanlar yürütülecek"

Uraloğlu, sistemin montaj çalışmalarının ekim-kasım aylarında başlatılacağını bildirdi.

Sistemin devreye alınarak 24 ay uzman ekipler tarafından izleneceğini ve sahaya uyarlanacağını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte elde edilen veriler, kalıcı entegrasyon için doğrudan kullanılacak. Proje kapsamında, TCDD'nin halihazırda etkin biçimde kullandığı bakım ve onarım sistemleri ile OKI çözümleri karşılaştırılacak. Çalışmalar TCDD mühendisleri ile Japon uzmanların ortak katkısıyla yürütülecek. Elde edilen teknik bilgi ve deneyimler yerli çözümlere uyarlanarak kalıcı kazanımlar sağlanacak. Bu sayede mevcut altyapının daha da geliştirilmesi, bakım süreçlerinde verimliliğin artırılması, dijitalleşme çalışmalarının hızlanması, uluslararası saha deneyimlerinden ek teknik kazanımlar elde edilmesi mümkün olacak."

Uraloğlu, TCDD'nin, hem hızlı tren hem de konvansiyonel hatlarda modern ve yeterli bakım-yönetim sistemlerini kullanmaya devam ettiğini, OKI ile yürütülen bu projenin, TCDD'nin mevcut güçlü altyapısını sürekli geliştirme anlayışının, yerli mühendisliğe verdiği önemin ve uluslararası en iyi uygulamaları ülkeye kazandırma vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Türkiye, Japonya, Ekonomi, Güncel, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de IoT ile Hızlı Tren İzleme Sistemi - Son Dakika

