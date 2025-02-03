Türkiye'de Kanser Taramaları: 9,5 Milyon Tarama Gerçekleşti - Son Dakika
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Türkiye'de Kanser Taramaları: 9,5 Milyon Tarama Gerçekleşti

Geçen yıl Türkiye'de 9,5 milyon kanser taraması yapıldı, 223 bin kişiye kanser tanısı konuldu.

03.02.2025 11:51
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Sağlık Bakanlığınca yürütülen Türkiye genelindeki toplum tabanlı kanser taramaları kapsamında, geçen yıl 9 milyon 500 bin tarama yapıldı.

Dünyada ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanser, halk sağlığı açısından da psikolojik, sosyoekonomik, maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açıyor.

Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, erkeklerde en sık akciğer, kadınlarda ise meme kanseri görülüyor.

Koruyucu ve önleyici faaliyetler içerisinde yer alan kanser taramaları, Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM), Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ve Mobil Tarama Araçlarında ücretsiz olarak yapılıyor.

Türkiye'de yürütülen Ulusal Kanser Tarama Programları

Türkiye'de kurulan KETEM bünyesinde, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taranmasını önerdiği meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde, kanser vakalarının erken evrelerde yakalanmasına yönelik toplum tabanlı tarama programları yürütülüyor.

Toplum tabanlı taramalar kapsamında 40-69 yaş kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılıyor, 2 yılda bir mamografi çekiliyor.

Rahim ağzı (serviks) kanseri taramaları da 30-65 yaş kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile yapılıyor.

Kalın bağırsak kanseri taramaları ise 50-70 yaş kadın ve erkeklerde 2 yılda bir gaitada gizli kan testiyle (GGK) yapılıyor ve 10 yılda bir de kolonoskopi öneriliyor.

Bir yılda 223 bin kişiye kanser tanısı konuldu

Türkiye Kanser İstatistikleri Raporu'na göre, bir yıl içerisinde 223 bin kişiye kanser tanısı konuldu.

Erkeklerde en sık görülen kanserler arasında akciğer, prostat, kalınbağırsak, mesane ve mide yer aldı. Kadınlarda ise meme, tiroit, kalınbağırsak, rahim ve akciğer kanserleri en sık görülen kanserler olarak sıralandı.

Türkiye genelinde geçen yıl Sağlık Bakanlığına bağlı tarama yapılan merkezlerde yaklaşık 3 milyon 300 bin meme kanseri, 3 milyon 500 bin rahim ağzı kanseri, 2 milyon 700 bin kişiye kolon kanseri taraması yapıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kanser Taramaları: 9,5 Milyon Tarama Gerçekleşti - Son Dakika

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