Türkiye'de Kara Akrep Zehri Üretim Tesisi Yurt Dışına Satış Yapacak - Son Dakika
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Türkiye'de Kara Akrep Zehri Üretim Tesisi Yurt Dışına Satış Yapacak

Türkiye\'de Kara Akrep Zehri Üretim Tesisi Yurt Dışına Satış Yapacak

Türkiye'ye özgü olan ve bilimsel olarak kanıtlanan kara akrep zehrinden elde edilen ilaçların yurt dışına satışı için bir tesisten girişimler sürdürülüyor. İş adamı Salih Tanrıverdi tarafından kurulan tesiste üretilen zehirin ABD ve Fransa'ya ihraç edilmesi planlanıyor. Tesiste aylık ortalama 25-30 gram zehir elde ediliyor ve bu zehir kanser tedavisinde ve ilaç hammaddesi olarak kullanılıyor.

29.05.2024 13:59
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Türkiye'ye özgü olduğu bilimsel olarak kanıtlanan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen "kara akrep"ten ilaç sanayinde kullanılan zehrin elde edildiği tesisten yurt dışına satış yapılması amaçlanıyor.

İş adamı Salih Tanrıverdi, yaklaşık 1,5 yıl önce merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi yakınlarında kara akrep (androctonus crassicauda) zehri üretim tesisi kurdu.

Tanrıverdi, 15 bin akrebin bulunduğu 500 metrekare kapalı alana sahip 6 odalı tesiste toplanan zehrin ABD ve Fransa'ya ihraç edilmesi için girişimlerini sürdürüyor.

Salih Tanrıverdi, AA muhabirine, akrep zehrine olan talebi fark ederek 4 yıl önce Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını, 1,5 yıl önce de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak tesisi faaliyete geçirdiğini söyledi.

Tesiste hem üreme hem de sağım yapıldığını ifade eden Tanrıverdi, " Gaziantep'te ilk ve tek resmi olarak akrep ve akrep zehri üreticisiyiz. Sektör hem katma değeri çok hem de insanlığa faydası olan bir sektör. Tesisimizi 150 bin hayvana çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Şimdiye kadar muhafaza edilen zehri ABD ve Fransa'ya satmayı planladıklarını aktaran Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Akrep zehri ülkemizde pek fazla bilinmiyor. Dünyada en büyük üreticisi İsrail ve alıcılar da yurt dışında. Bazı girişimlerde bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Devlet büyüklerimizin katkılarıyla neden Gaziantep'ten, Türkiye'den bu katma değerden faydalanmayalım. Bunun için uğraş içindeyiz, başarmak üzereyiz. En büyük hedeflerimizden biri de bu zehrin ayrıştırma tesisini kurmak, bunu da başaracağız. Şu anda 4 profesör, 3 uluslararası danışmanla çalışıyoruz, alt yapıyı hazırlıyoruz."

Ayda 25-30 gram zehir elde ediliyor

Türkiye'de akrep zehri elde edilen 4 tesisten biri olduklarını, bu işin uzmanlık gerektirdiğini dile getiren Tanrıverdi, akreplerin bakımının günlük yapıldığını, zehir sağımlarının ise 20 günde bir gerçekleştirildiğini anlattı ve zehrin sıfırın altında 42 derecede özel dolaplarda muhafaza edildiğini kaydetti.

Kara akrep zehrinin kanser tedavisinde, ağrı kesici, antibiyotik gibi ilaçların hammaddesinde kullanıldığına işaret eden Tanrıverdi, 15 bin akrepten aylık ortalama 25-30 gram zehir elde ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Antibiyotik, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kara Akrep Zehri Üretim Tesisi Yurt Dışına Satış Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de Kara Akrep Zehri Üretim Tesisi Yurt Dışına Satış Yapacak - Son Dakika
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