Türkiye'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Güçleniyor

08.07.2025 11:18
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39 bin gönüllü, orman yangınlarıyla mücadelede etkin rol alarak 864 yangını kontrol altına aldı.

Türkiye, orman yangınları açısından hassas bir dönemden geçerken, bu yılki mücadeleye yaklaşık 39 bin kişilik gönüllü ordusu destek verdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, son yıllarda etkisini artıran orman yangınlarıyla özellikle son 10 gün yoğun şekilde mücadele etti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler bu mücadelede, 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 5 bin 359 kara aracı ve 25 bin personelle görev yaptı.

Bu yıl 1387'si ormanlık, 1895'i orman dışı alanda olmak üzere 3 bin 282 yangın çıkarken, son günlerde İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde meydana gelen orman yangınlarına müdahale kesintisiz sürdü. Yürütülen mücadele sonucunda, 26 Haziran'dan bu yana çıkan 864 yangının tamamı kontrol altına alındı.

Bu mücadelede profesyoneller yanında, gerekli eğitimleri alarak sahaya çıkan orman gönüllüleri de etkin görev aldı.

Son orman yangınlarında da sahada olan gönüllüler, bu yıl içindeki yangın söndürme çalışmalarında 38 bin 854 kişiyle görev aldı.

Sayıları 131 bini bulan gönüllülerin yüzde 89'u erkek, yüzde 11'i kadınlardan oluşuyor.

Uygulama 2019'da başlatıldı

Orman gönüllüsü uygulaması, ilk aşamada yangın önleme faaliyeti olarak, bu mücadeleyi güçlendirmek ve toplumu orman yangınları konusunda bilinçlendirmek amacıyla 11 Eylül 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" kapsamında başlatıldı.

Orman yangınlarında gönüllü olarak görev almak isteyen 18 yaş üstü, en az ilkokul mezunu, hem sağlık hem de adli sicil yönünden engeli bulunmayanlar, orman bölge müdürlükleri ile işletme müdürlüklerine şahsen veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

Başvuru yapanlar, sahaya çıkmadan önce teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Her sene yangın sezonu öncesinde yapılan eğitimlerde katılımcılar, orman yangınlarına nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğreniyor.

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesiyle ilgili temel prensiplerin öğretildiği eğitimlerde, "orman yangınlarında müdahale ekipleri ve organizasyonu", "iş sağlığı ve güvenliği", "emniyet tedbirleri ve talimatı", "malzeme taşıma güvenliği", "yangına hava araçları su atarken çalışanların uyacağı kurallar ve uygulamadaki yapılan hatalar" gibi konularda bilgi veriliyor.

Gönüllülerin yangın öncesi ve sonrası görevleri

Eğitimler sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar, orman gönüllüsü olmaya hak kazanıyor ve sertifika alıyor.

Orman yangınlarında görev alan gönüllüler, yangın ihbarı üzerine, kişisel koruyucu donanım, araç ve ekipmanlarıyla ekip halinde olay yerine intikal ediyor.

Müdahale ve söndürme faaliyetlerinde yararlanılan gönüllüler, orman yangınları esnasında her türlü kaza ve mahsur kalma gibi teknik kurtarma gerektiren olayda da görev yapıyor.

Gönüllüler, her türlü arama ve kurtarma çalışması ile ilk yardım hizmetini de yürütüyor.

Kişisel koruyucu kıyafetlerini muhafaza ederek, bunların temiz ve düzenli bulundurulmasından da sorumlu olan gönüllüler, alet, edevat ve araçların bakım ve temizliklerini de yapıyor. Aynı zamanda düzenlenen diğer eğitim ve tatbikatlara da katılıyor.

Gönüllüler, orman yangınlarında sahada aktif olarak görev almalarının yanında yangın öncesinde halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesinde de görev üstleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Güçleniyor - Son Dakika

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