Türkiye'de Özel Okul Ücretleri Rekor Kırdı, Avrupa Şato Okullarıyla Yarışıyor

Türkiye'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için açıklanan özel okul ücretleri 1.5 milyon TL sınırını aşarak rekor kırdı. Türkiye'deki ücretler, Avrupa'nın en elit, tarihi ve yatılı okullarının fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Sadece eğitim bedeli istenen Türk okullarının ücretleri, İngiltere, Fransa ve Almanya'da kraliyet ailelerinin ve dünya milyarderlerinin çocuklarını gönderdiği yatılı okulların maliyetlerini geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın fahiş fiyatları engellemek amacıyla hayata geçirdiği tavan zam uygulamasına rağmen özel okulların yıllık kayıt ücretleri 1 milyon TL ile 1.7 milyon TL arasında değişiyor. Türkiye'deki bu astronomik fiyatlamalar, uluslararası arenadaki paralı eğitim kurumlarıyla kıyaslandığında çarpıcı bir tablo ortaya çıkarıyor. Türkiye'de yemek, servis ve kırtasiye masrafları hariç istenen bu ücretler, Avrupa'daki yatılı şato okullarının maliyetleriyle yarışıyor.

Greenwich Üniversitesi Ekonomi Politikası Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Cem Oyvat, İngiliz kraliyet ailesi mensuplarının eğitim gördüğü Eton College'ın yıllık ücretinin yaklaşık 3.8 milyon TL olduğunu ve bu ücrete yurt, yemek ve eğitim materyallerinin dahil olduğunu belirterek Türkiye'deki ücretlerin mantıklılığını sorguladı. Avrupa'da dünyanın en zengin ailelerinin çocuklarının konakladığı asırlık kurumların ortalama fiyatları Türkiye'deki okullarla neredeyse eşit durumda.

Örneğin, Almanya'daki Schule Schloss Salem'in tüm masraflar dahil yıllık ücreti 2.78 milyon TL ile 3.09 milyon TL arasında, Fransa'daki École des Roches ise 2.12 milyon TL ile 2.99 milyon TL bandında. Türkiye'de ENKA veya Bilfen gibi okullarda sadece çıplak eğitim ücreti 1.5-1.6 milyon TL olup, ek masraflarla toplam maliyet 2 milyon TL'yi aşarak Fransa ve Almanya'daki şato okullarının seviyesine ulaşıyor. ENKA İstanbul Okulları anaokulu için 1.674.697 TL, Bilfen ilkokul için 1.432.000 TL, TED İstanbul Koleji ilkokul 1. sınıf için 1.068.606 TL gibi ücretlerle listeleniyor.