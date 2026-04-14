Türkiye'de Özel Okul Ücretleri Rekor Kırdı, Avrupa Şato Okullarıyla Yarışıyor
Türkiye'de Özel Okul Ücretleri Rekor Kırdı, Avrupa Şato Okullarıyla Yarışıyor

14.04.2026 00:40
2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Türkiye'deki özel okul ücretleri, 1.5 milyon TL'yi geçerek Avrupa'nın elit okullarıyla rekabet eder hale geldi. Fahiş fiyatların engellenmesi için uygulanan tavan zamlara rağmen, yıllık kayıt ücretleri 1 milyon TL ile 1.7 milyon TL arasında değişiyor.

Türkiye'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için açıklanan özel okul ücretleri 1.5 milyon TL sınırını aşarak rekor kırdı. Türkiye'deki ücretler, Avrupa'nın en elit, tarihi ve yatılı okullarının fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Sadece eğitim bedeli istenen Türk okullarının ücretleri, İngiltere, Fransa ve Almanya'da kraliyet ailelerinin ve dünya milyarderlerinin çocuklarını gönderdiği yatılı okulların maliyetlerini geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın fahiş fiyatları engellemek amacıyla hayata geçirdiği tavan zam uygulamasına rağmen özel okulların yıllık kayıt ücretleri 1 milyon TL ile 1.7 milyon TL arasında değişiyor. Türkiye'deki bu astronomik fiyatlamalar, uluslararası arenadaki paralı eğitim kurumlarıyla kıyaslandığında çarpıcı bir tablo ortaya çıkarıyor. Türkiye'de yemek, servis ve kırtasiye masrafları hariç istenen bu ücretler, Avrupa'daki yatılı şato okullarının maliyetleriyle yarışıyor.

Greenwich Üniversitesi Ekonomi Politikası Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Cem Oyvat, İngiliz kraliyet ailesi mensuplarının eğitim gördüğü Eton College'ın yıllık ücretinin yaklaşık 3.8 milyon TL olduğunu ve bu ücrete yurt, yemek ve eğitim materyallerinin dahil olduğunu belirterek Türkiye'deki ücretlerin mantıklılığını sorguladı. Avrupa'da dünyanın en zengin ailelerinin çocuklarının konakladığı asırlık kurumların ortalama fiyatları Türkiye'deki okullarla neredeyse eşit durumda.

Örneğin, Almanya'daki Schule Schloss Salem'in tüm masraflar dahil yıllık ücreti 2.78 milyon TL ile 3.09 milyon TL arasında, Fransa'daki École des Roches ise 2.12 milyon TL ile 2.99 milyon TL bandında. Türkiye'de ENKA veya Bilfen gibi okullarda sadece çıplak eğitim ücreti 1.5-1.6 milyon TL olup, ek masraflarla toplam maliyet 2 milyon TL'yi aşarak Fransa ve Almanya'daki şato okullarının seviyesine ulaşıyor. ENKA İstanbul Okulları anaokulu için 1.674.697 TL, Bilfen ilkokul için 1.432.000 TL, TED İstanbul Koleji ilkokul 1. sınıf için 1.068.606 TL gibi ücretlerle listeleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Türkiye'de Özel Okul Ücretleri Rekor Kırdı, Avrupa Şato Okullarıyla Yarışıyor - Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
00:07
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
SON DAKİKA: Türkiye'de Özel Okul Ücretleri Rekor Kırdı, Avrupa Şato Okullarıyla Yarışıyor - Son Dakika
