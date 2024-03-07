Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de son 10 yılda kadın sporcu sayısının 5 milyondan fazla arttığını belirtti.
Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada, kadın lisanslı sporcu sayısının şu an 6 milyon 389 bin 265'e ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:
"Yıllardır erkeklerin domine ettiği branşlarda, kadınların da başarılı olduğunu görmek büyük bir gurur. Özellikle de spor gibi erkeklerin egemen olarak görüldüğü bir alanda kadınların ön plana çıkması bunu daha da değerli kılıyor. Son 10 yılda lisanslı kadın sporcu sayımız 5 milyondan fazla arttı. Türk kadını spordaki başarısı, centilmenliği ve cesaretiyle dünyaya ilham kaynağı oldu."
Türk kadınının her alanda yükselmesini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Bak, "Türkiye'nin geleceğine umut ve güven aşılayan milli kahramanlar, aynı zamanda genç kızlarımız için de güçlü ve örnek rol modeller haline geldi. İnanıyorum ki Türkiye'de daha çok kadın sporcumuz başarılarıyla adını dünyaya duyuracak. Türk kadınında o azim, çalışkanlık ve güç mevcut." ifadelerini kullandı.
Türk kadınından 2023'te 4 bin 69 madalya
Türk kadın sporcular, 2023 yılında 4 bin 69 madalya aldı.
Bakanlıktan paylaşılan bilgiye göre, bu madalyalardan 86'sı dünya şampiyonalarından, 219'u ise Avrupa şampiyonalarından geldi. Geçen yıl uluslararası organizasyonlarda Türk kadın sporcular 1338'i altın, 1439'u gümüş ve 1292'si bronz olmak üzere 4 bin 69 madalya kazandı.
Kadın sporcuların en çok madalya kazandığı branş ise 461'le kick boks oldu. Kick boksu 450 madalyayla tenisçiler, 416 madalyayla wushucular, 348 madalyayla yüzücüler, 268 madalyayla da tekvandocular izledi.
Türkiye'de 15 milyon 325 bin 8 lisanslı sporcunun 6 milyon 389 bin 265'le yüzde 42'si kadın sporculardan oluştu.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de Son 10 Yılda Kadın Sporcu Sayısı 5 Milyondan Fazla Arttı - Son Dakika
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