Çocukların Dijital Risklerden Korunması İçin Yeni Düzenlemeler Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelecek torba kanun teklifinde, sosyal medya ve dijital platformlarla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemelerin odak noktası, çocukların korunması, dijital platformların sorumlulukları ve içerik denetimi konularında atılacak adımlardır. Uzmanlar, yeni düzenlemelerin sosyal medyanın daha denetlenebilir hale gelmesini ve çocuklar için güvenli bir dijital ortam oluşturulmasını amaçladığını belirtiyor.

Dijital İletişim Uzmanı Ümit Sanlav, yapılacak düzenlemelerle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları açmasının tamamen engelleneceğini vurguluyor. Bu yasaklamanın teknik sistemlerle uygulanacağını, e-devlet üzerinden üretilecek 'token' ile kullanıcıların yaş bilgisinin doğrulanacağını açıkladı. Token, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile kişi arasında kalacak bir dijital dosya olacak ve kullanıcılar kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapabilecekler.

Yeni düzenlemeyle ebeveynlerin çocuklarının dijital yaşamı üzerindeki kontrolünün artacağına dikkat çeken Sanlav, platformların ekran süresi sınırlama, hesap ayarlarını yönetme ve oyun içi harcamaları onaya bağlama gibi araçlar sunmak zorunda olacağını belirtti. Oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirileceği ve günlük erişimi 100 binin üzerindeki oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması gerekeceği ifade ediliyor. Sistem, 'hesap açma + harcama yetkisi'ni ayrı ayrı kontrol edecek ve bu sayede çocukların kontrolsüz harcama yapmasının önüne geçilecek.

Sanlav, sistemin e-devlet üzerinden BTK ile kullanıcı arasında 'Aracı Kapı' sistemiyle işleyeceğini, teknoloji firmalarının doğrudan vatandaşla muhatap olmayacağını belirtti. Bu düzenlemenin organize troll ağları ve bot hesaplara darbe vuracağını, caydırıcılığı artırarak hukuki süreçleri hızlandıracağını ve organize karalama kampanyalarında azalma görülebileceğini söyledi.