Çocukların Dijital Risklerden Korunması İçin Yeni Düzenlemeler Geliyor - Son Dakika
Çocukların Dijital Risklerden Korunması İçin Yeni Düzenlemeler Geliyor

10.04.2026 16:02
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi beklenen yeni torba kanun teklifi, çocukların dijital güvenliğini artırmayı hedefleyen sosyal medya ve dijital platformlar için önemli düzenlemeler içeriyor. Uzmanlar, bu düzenlemelerin sosyal medya denetimini sıkılaştırarak çocuklar için daha güvenli bir dijital ortam oluşturacağını belirtiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme gelecek torba kanun teklifinde, sosyal medya ve dijital platformlarla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemelerin odak noktası, çocukların korunması, dijital platformların sorumlulukları ve içerik denetimi konularında atılacak adımlardır. Uzmanlar, yeni düzenlemelerin sosyal medyanın daha denetlenebilir hale gelmesini ve çocuklar için güvenli bir dijital ortam oluşturulmasını amaçladığını belirtiyor.

Dijital İletişim Uzmanı Ümit Sanlav, yapılacak düzenlemelerle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları açmasının tamamen engelleneceğini vurguluyor. Bu yasaklamanın teknik sistemlerle uygulanacağını, e-devlet üzerinden üretilecek 'token' ile kullanıcıların yaş bilgisinin doğrulanacağını açıkladı. Token, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile kişi arasında kalacak bir dijital dosya olacak ve kullanıcılar kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapabilecekler.

Yeni düzenlemeyle ebeveynlerin çocuklarının dijital yaşamı üzerindeki kontrolünün artacağına dikkat çeken Sanlav, platformların ekran süresi sınırlama, hesap ayarlarını yönetme ve oyun içi harcamaları onaya bağlama gibi araçlar sunmak zorunda olacağını belirtti. Oyunların yaş kriterlerine göre derecelendirileceği ve günlük erişimi 100 binin üzerindeki oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması gerekeceği ifade ediliyor. Sistem, 'hesap açma + harcama yetkisi'ni ayrı ayrı kontrol edecek ve bu sayede çocukların kontrolsüz harcama yapmasının önüne geçilecek.

Sanlav, sistemin e-devlet üzerinden BTK ile kullanıcı arasında 'Aracı Kapı' sistemiyle işleyeceğini, teknoloji firmalarının doğrudan vatandaşla muhatap olmayacağını belirtti. Bu düzenlemenin organize troll ağları ve bot hesaplara darbe vuracağını, caydırıcılığı artırarak hukuki süreçleri hızlandıracağını ve organize karalama kampanyalarında azalma görülebileceğini söyledi.

Son Dakika Güncel Çocukların Dijital Risklerden Korunması İçin Yeni Düzenlemeler Geliyor - Son Dakika

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:24
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
SON DAKİKA: Çocukların Dijital Risklerden Korunması İçin Yeni Düzenlemeler Geliyor - Son Dakika
Advertisement
