Türkiye'de Su Tüketiminde Verimlilik Artırmanın Zorunluluğu

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'de su tüketiminde verimliliği artırmanın artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti.
Çelik, Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerce (BM) 22 Mart 1993'te kabul edilen söz konusu günün her yıl farklı bir temayla kutlandığını ifade etti.
BM'nin, tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla içilebilir durumda olan su kaynaklarının çoğaltılması ve korunması yönünde adımlar attığını belirten Çelik, bu yılki temanın "Barış İçin Sudan Faydalanmak" olarak belirlendiğini bildirdi.
Yerkürenin dörtte üçü su olmasına rağmen içilebilir su miktarının yüzde 1'den az olduğuna dikkati çeken Çelik, Türkiye'nin, kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında "su fakiri" ülkeler arasında yer aldığını belirtti.
Yıllara göre kişi başına düşen su miktarında yaşanan azalışın suyun tasarruflu kullanılması için gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldığını vurgulayan Çelik, "İnançlarımıza göre su nimettir, rahmettir, berekettir. Bu nimeti gelecek nesillere eksiksiz devredebilmek için suyumuzu tasarruflu kullanmak zorundayız. Suyumuzun tasarruflu kullanılmasına yönelik çalışmalara ivme kazandırılmalıdır." ifadesini kullandı.
Türkiye'de suyun yaklaşık yüzde 77'sinin tarımsal sulamada kullanıldığına işaret eden Çelik, bu alanda tasarrufa gidilmesi gerektiğini belirtti.
Çelik, su tasarrufunun yapılabilmesi ve toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi için açık sistem sulama şebekelerinin kapalı sistemlere dönüştürülmesinin, basınçlı sulama sistemlerinin de yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti.
Günlük hayatta suyu verimli kullanmanın mümkün olduğunu belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Bunlar, bahçemizdeki bitkileri sularken damla sulama sistemlerini kullanmak, buharlaşmanın az olduğu sabah saatlerinde sulama yapmak, kullandığımız muslukların bakımını yapmak, gerektiğinde tamir etmek, tasarruflu modelleri tercih etmek, meyve sebzeleri yıkarken akan su altında yıkamak yerine kap içinde yıkamak, imkan varsa yağmur hasadı yapmak şeklinde sıralanabilir. Ülkemizde su tüketiminde verimliliği artırmak, günümüz şartlarında artık bir tercih olmaktan çıkmış zorunluluk haline gelmiştir."
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de Su Tüketiminde Verimlilik Artırmanın Zorunluluğu - Son Dakika
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