Türkiye'de SUV Otomobiller Pazarın Lideri

Türkiye otomobil pazarında sedandan zirveyi alan SUV otomobiller, en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti.
Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle) otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.
Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.
Özellikle yerden yüksek ve "kaslı" otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih ediliyor.
Satılan her iki araçtan biri SUV
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, otomobil satışları, 2024 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 oldu.
Türkiye otomobil pazarında ocak-mart döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,7 pay ve 120 bin 699 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu. Böylece otomotiv pazarında satılan her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.
SUV otomobilleri, yüzde 28,5 pay ve 66 bin 451 satış ile sedan ve yüzde 18,1 pay ve 42 bin 145 satışla da hatchback otomobiller takip etti.
Diğer satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.
Ocak 2022'de sedandan zirveyi alan SUV otomobiller, giderek artan ilgi ve müşteri talebi doğrultusunda en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti.
Son 5 yılda SUV otomobil satışları
Otomotiv pazarında gövde tipi anlamında son 5 yılın ilk çeyrek verilerine bakıldığında, 2020 yılı ilk çeyreğinde sedan otomobillerin pazardan aldığı pay, yüzde 47,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde neredeyse satılan her 2 araçtan biri sedan oldu.
SUV otomobillerin payı yüzde 28,2 ve hatchback otomobillerin payı da 20,5 olarak kayıtlara geçti.
2021 yılı ocak-mart döneminde, sedan otomobillerin payı yüzde 40,7, SUV otomobillerin payı yüzde 34,4 ve hatchback otomobillerin payı da yüzde 22,9 oldu.
2022 yılında ise rüzgar tersine döndü ve SUV otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 41'le sedan otomobilleri geride bıraktı. Sedan otomobillerin payı yüzde 34,5, hatchback otomobillerin payı da yüzde 22,7 olarak belirlendi.
Geçen yılın ocak-mart döneminde ise SUV otomobillerin payı yüzde 46,6, sedan otomobillerin payı yüzde 29,9 ve hatchback otomobillerin payı da yüzde 21,3 seviyesinde kayıtlara geçmişti.
Türkiye otomobil pazarında 2020-2024 ocak-mart dönemlerine ilişkin gövde tipine göre pazar payları şöyle;
|Gövde Tipi
|2020 (%)
|2021 (%)
|2022 (%)
|2023 (%)
|2024 (%)
|SUV
|28,2
|34,4
|41
|46,6
|51,7
|SEDAN
|47,9
|40,7
|34,5
|29,9
|28,5
|HATCHBACK
|20,5
|22,9
|22,7
|21,3
|18,1
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