Türkiye, 2040'ta Tütünsüz Nesil Hedefiyle Kapsamlı Tütünle Mücadele Paketine Hazırlanıyor
13.04.2026 09:40
Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan 41 maddelik tütünle mücadele yasasıyla, 2040'ta tütünsüz nesil hedefine yönelik önemli düzenlemeler getiriyor. Yasa taslağı, tütün ürünlerinin satışının tamamen yasaklanmasını ve sigara içmenin yasak olduğu alanlarla ilgili sert kısıtlamalar öngörüyor.

Türkiye, halk sağlığı tarihinin en kapsamlı tütünle mücadele paketine hazırlanıyor. Hükümet tarafından Avrupa Birliği'nin '2040'ta tütünsüz nesil' hedefiyle uyumlu hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı'nca desteklenen 41 maddelik yasa teklifi taslağının yakında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Tütün tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirmesi beklenen taslağın en radikal maddesi, 1 Ocak 2040 itibarıyla tütün ürünlerinin satışının tamamen yasaklanması.

Sosyal hayat alanlarındaki özgürlükleri halk sağlığı lehine yeniden düzenleyen teklif, özellikle yeme-içme sektörüne yönelik getirdiği sert kısıtlamalarla dikkat çekiyor. Buna göre; restoran, kafe ve pastanelerin açık alanlarında artık sigara içilemeyecek ve işletmelerde toplam alanın yalnızca yüzde 10'u ile sınırlı özel 'içme alanları' oluşturulabilecek, ancak bu bölümlere garson giremeyecek, yiyecek ve içecek servisi yapılamayacak. Bu düzenleme ile pasif içiciliğin sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Sigara satışında kayıt dışılığı ve çocukların erişimini engellemek için nakit ödeme kaldırılıyor, satışlar yalnızca kimlik/yaş doğrulaması yapan elektronik sistemler üzerinden gerçekleştirilecek. Taslağın nihai hedefi ise tütünsüz bir Türkiye'ye geçiş yapmak. Bu sebeple 1 Ocak 2040'tan itibaren elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve her türlü nikotin cihazı dahil olmak üzere tüm tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve tüketimi tamamen yasaklanacak. Bu tarihten sonra tütün ticareti yapmaya devam edenleri ise 1 milyon ile 5 milyon TL arasında değişen ağır adli para cezaları bekliyor.

Yasa teklifi sadece yasakları değil, caydırıcı yaptırımları da beraberinde getiriyor. Çocuklara tütün ürünü satanlara 1 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, yasak alanlarda sigara içen vatandaşlara 5 bin TL idari para cezası kesilecek. Kurallara uymayan işletmeler ise 50 bin TL'den başlayan cezaların yanı sıra kademeli kapatma cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Uzmanlar, 2040 yılında tüm tütün ürünlerinin yasaklanması hedefini değerlendiriyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toker Ergüder, dünyada giderek daha fazla ülkenin bu tür hedefleri gündemlerine aldığını belirterek, hedef yılın 2035 olarak belirlenmesinin de değerlendirilebileceğini söyledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Bilir ise, Türkiye'nin henüz 'sigarasız' döneme geçemediğini, mevcut kanunların uygulamada eksik kaldığını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
