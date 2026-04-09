Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri 97 Ülkeden Öğrenciyi Buluşturuyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca paydaşlarla işbirliği kapsamında hayata geçirilen uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, bu eğitim öğretim yılında 97 ülkeden 2 bin 87 yabancı uyruklu öğrenciyi aynı çatı altında buluşturarak Türkiye'nin uluslararası alanda eğitim ve kültürel işbirliklerini güçlendirmesine katkı sağlıyor. Bu okullar, 2006'da Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki Müslüman topluluklarla kültürel bağını güçlendirmek, nitelikli din görevlisi yetiştirmek ve eğitim tecrübesini dünyaya aktarmak amacıyla kuruldu.

Türk ve uluslararası öğrencilerin sosyokültürel açıdan kaynaştığı bu okullarda, din eğitimi başta olmak üzere Müslüman ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı yetiştirilmesi, eğitim işbirliğinin güçlendirilmesi ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Öğrenciler, akademik başarının yanı sıra İslam kültürünü tanıyan, değerleri benimseyen ve vizyonu geniş bireyler olarak yetişiyor.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen bu okullar, Türkiye'de 12 ilde bulunuyor. Yabancı uyruklu öğrenciler için internet üzerinden başvurular alınıyor ve akademik başarı ile dini bilgi sınavlarına tabi tutularak kabul ediliyorlar. Türk öğrenciler ise LGS sınavına göre yerleşiyor.

Bugüne kadar 3 bin 285 yabancı uyruklu öğrencinin mezun olduğu bu okullarda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 97 ülkeden 2 bin 87 yabancı uyruklu ve 3 bin 608 Türk olmak üzere toplam 5 bin 695 öğrenci eğitim görüyor. Ağırlıklı olarak Kosova, Bosna Hersek, Kazakistan, Mısır, Pakistan gibi ülkelerden öğrenciler bulunuyor ve yaklaşık 141 farklı dil konuşuluyor.