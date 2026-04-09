Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri 97 Ülkeden Öğrenciyi Buluşturuyor - Son Dakika
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri 97 Ülkeden Öğrenciyi Buluşturuyor

09.04.2026 14:10
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, 97 ülkeden 2 bin 87 yabancı uyruklu öğrenciyi kabul ederek eğitim ve kültürel işbirliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu okullarda öğrenciler, akademik ve dini eğitim alarak vizyonu geniş bireyler olarak yetişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca paydaşlarla işbirliği kapsamında hayata geçirilen uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, bu eğitim öğretim yılında 97 ülkeden 2 bin 87 yabancı uyruklu öğrenciyi aynı çatı altında buluşturarak Türkiye'nin uluslararası alanda eğitim ve kültürel işbirliklerini güçlendirmesine katkı sağlıyor. Bu okullar, 2006'da Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki Müslüman topluluklarla kültürel bağını güçlendirmek, nitelikli din görevlisi yetiştirmek ve eğitim tecrübesini dünyaya aktarmak amacıyla kuruldu.

Türk ve uluslararası öğrencilerin sosyokültürel açıdan kaynaştığı bu okullarda, din eğitimi başta olmak üzere Müslüman ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı yetiştirilmesi, eğitim işbirliğinin güçlendirilmesi ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Öğrenciler, akademik başarının yanı sıra İslam kültürünü tanıyan, değerleri benimseyen ve vizyonu geniş bireyler olarak yetişiyor.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen bu okullar, Türkiye'de 12 ilde bulunuyor. Yabancı uyruklu öğrenciler için internet üzerinden başvurular alınıyor ve akademik başarı ile dini bilgi sınavlarına tabi tutularak kabul ediliyorlar. Türk öğrenciler ise LGS sınavına göre yerleşiyor.

Bugüne kadar 3 bin 285 yabancı uyruklu öğrencinin mezun olduğu bu okullarda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 97 ülkeden 2 bin 87 yabancı uyruklu ve 3 bin 608 Türk olmak üzere toplam 5 bin 695 öğrenci eğitim görüyor. Ağırlıklı olarak Kosova, Bosna Hersek, Kazakistan, Mısır, Pakistan gibi ülkelerden öğrenciler bulunuyor ve yaklaşık 141 farklı dil konuşuluyor.

Son Dakika Güncel Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri 97 Ülkeden Öğrenciyi Buluşturuyor - Son Dakika

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
SON DAKİKA: Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri 97 Ülkeden Öğrenciyi Buluşturuyor - Son Dakika
