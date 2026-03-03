Türkiye'den 35 Hastane Dünya Listesinde - Son Dakika
Türkiye'den 35 Hastane Dünya Listesinde

03.03.2026 11:28
Newsweek ve Statista'nın 2026 en iyi hastaneler listesinde Türkiye'den 35 sağlık kurumu yer aldı.

Uluslararası yayın organı Newsweek ve Alman istatistik firması Statista tarafından yayımlanan "Dünyanın En İyi Hastaneleri 2026" listesinde Türkiye'den 35 sağlık kurumu yer aldı.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32 ülkeden 2 bin 530 hastanenin sıralandığı listede üniversite hastaneleri üst sıralarda yer buldu.

Koç Üniversitesi Hastanesi 213, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ise 234. olarak ilk 250'ye girmeyi başaran iki üniversite hastanesi oldu.

Türkiye'den 35 sağlık kurumunun girdiği listedeki üniversite hastaneleri şöyle:

"Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altınbaş Üniversitesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi, Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi."

Çok sayıda gösterge dikkate alındı

Hastanelerin belirlenmesinde 2 bin 530 sağlık kuruluşunun performansı analiz edildi.

Değerlendirme süreci dört temel veri kaynağı esas alınarak gerçekleştirildi. İlk olarak farklı ülkelerdeki kamu kaynaklarından derlenen hastane kalite ölçütleri incelenip, tedavi kalitesi, hijyen standartları ve doktor ya da hemşire başına düşen hasta sayısı gibi göstergeler dikkate alındı.

Newsweek ve Statista tarafından 32 ülkeden on binlerce sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçları değerlendirildi. Katılımcılardan, kendi çalıştıkları kurumlar hariç olmak üzere hem kendi ülkelerindeki hem de diğer ülkelerdeki hastaneleri önermeleri istendi.

Hasta deneyimi, taburculuk sonrası yapılan ve kamuya açık sonuçları bulunan hasta memnuniyeti anketleri puanlama modeline dahil edildi. Genel memnuniyet, hastaneyi tavsiye etme ve tıbbi bakımdan memnuniyet gibi kriterlerin analizi yapıldı.

Son olarak, 2025 sonbahar ve kış döneminde hastanelerle iletişime geçilerek PROMs (Hasta Tarafından Bildirilen Sonuç Ölçümleri) uygulamalarına ilişkin anket gerçekleştirildi ve elde edilen veriler değerlendirmeye alındı.

Kaynak: AA

