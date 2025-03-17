Türkiye'den ABD'ye Taziye Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için yapılan açıklamada, "ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtınan neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.