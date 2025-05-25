Türkiye'den Afrika Günü Kutlaması

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin 62'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tüm Afrika ülkelerinin 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Bakanlık, "Afrika'yla iş birliğimizin daha da derinleştirilmesine yönelik çabalarımızı eşit ortaklık, karşılıklı güven ve kapsamlı iş birliği temelinde, Afrikalı dostlarımızla yakın istişare içinde sürdürmekte kararlıyız. Bu anlayışla, Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni 2026 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği'nin 62. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tüm Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyoruz. Afrika Günü, Afrika halklarının barış, istikrar ve refah içinde bütünleşik bir Kıta hedeflerini ve uluslararası sistemde uygun konuma erişme yönündeki kararlılıklarını temsil etmektedir. Türkiye, Afrika ülkelerinin bu hedeflerini gerçekleştirme yolundaki çabalarında güvenilir ve samimi bir ortak olmaya devam edecektir.

Afrika'yla iş birliğimizin daha da derinleştirilmesine yönelik çabalarımızı eşit ortaklık, karşılıklı güven ve kapsamlı iş birliği temelinde, Afrikalı dostlarımızla yakın istişare içinde sürdürmekte kararlıyız. Bu anlayışla, Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni 2026 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Afrika, refah, barış ve istikrarın hüküm sürdüğü ortak bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edecektir."