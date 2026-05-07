Türkiye\'den Avrupa Günü Sanat Sergisi

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde 'Kökler ve Ufuklar' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinde 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında "Kökler ve Ufuklar: Avrupa Yolculuğu" adlı resim sergisi açıldı.

Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den sanatçıların Avrupa temalı resim ve heykel çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Balkan, 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, ortak değerleri, ortak tarihi, daha barışçıl ve kapsayıcı bir Avrupa idealini hatırlattığını söyledi.

Sanatın, Avrupa'nın kendisine sürekli temel sorular sormasını sağladığını ifade eden Balkan, "Biz kimiz? Geçmişimizden ne taşıyoruz? Nasıl bir gelecek şekillendiriyoruz? Her eser hafıza ile olasılık, kökler ile ufuklar arasında bir bağ kuruyor." dedi.

Balkan, AB'nin, yalnızca siyasi bir birlik olmadığını belirterek "AB, yalnızca yasalarla ayakta duran bir yapı değildir. Onu yaşatan ortak hayal gücüdür ve sanat bu hayal gücünün başladığı yerdir." diye konuştu.

Türkiye'nin AB aday ülkesi olarak yalnızca coğrafi ve tarihi açıdan değil, kültürel anlamda da Avrupa'nın bir parçası olduğunu vurgulayan Balkan, sanat ve kültürün toplumlar arasında köprü kurmaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'den Avrupa'ya uzanan bir yolculuk

Serginin düzenleyicisi Elçin Tuncer de etkinliğin, Türk sanatçıları Avrupa ile buluşturma hayalinin sonucu olduğunu belirterek "Avrupa Günü'nün merkezinde basit ama güçlü bir fikir var; farklı olabiliriz ama derinden bağlıyız." ifadelerini kullandı.

Tuncer, serginin Türkiye'den Avrupa'ya uzanan bir yolculuk niteliği taşıdığını ifade ederek "Aynı zamanda hepimizi birbirine bağlayan bir köprü. Çünkü sanatın sınırları yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Ressam Mustafa Albayrak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi için uzun süredir hazırlandıklarını belirterek "Beş arkadaş Türkiye'yi temsil etmek için elimizden geldiğince güzel bir sergi hazırlamaya çalıştık." dedi.

Ressam Yasemin Cevher ise AB'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla burada sergi açtıklarını belirterek eserlerinde birlikteliğin gücünü vurgulamak istediğini söyledi.

Sanatçı Tolga Boztoprak da tarihi mekanların yok olmaması temasını işlediğini ifade ederek çalışmalarında fanus benzetmesiyle "koruma" temasını öne çıkardığını anlattı.

Ressam Meltem Yücel Baş da Avrupa Haftası vesilesiyle böyle anlamlı bir günde ülkelerini temsil etmekten gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Sanatçı Atila Çakır'ın eserlerinin de yer aldığı sergiye, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ile çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Kaynak: AA

