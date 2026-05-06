Türkiye'den Çad'a Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Çad Gölü vilayetindeki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Çad Gölü vilayetinde bir askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Çad halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Çad'a desteğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.