Türkiye'den Cezayir'e Taziye
Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'deki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye verdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, çeşitli vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında yaşanan can kayıpları nedeniyle Cezayir halkına taziye dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cezayir'in çeşitli vilayetlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Cezayir halkına taziyelerimizi sunuyoruz."
Kaynak: ANKA
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