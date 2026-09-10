Türkiye'den Çin'e taze meyve-sebze engelinin kaldırılması talebi - Son Dakika
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Türkiye'den Çin'e taze meyve-sebze engelinin kaldırılması talebi

Türkiye\'den Çin\'e taze meyve-sebze engelinin kaldırılması talebi
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Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Çin Gümrükler Genel İdaresi Bakan Yardımcısı Zhang Geping ve heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmede Türk ihracatçılarının başta taze meyve-sebze ve su ürünleri olmak üzere Çin pazarına girişindeki engellerin kaldırılması talep edildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Bakan Yardımcısı Zhang Geping ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Türk ihracatçılarının başta taze meyve-sebze ve su ürünleri olmak üzere Çin pazarına girişinin önündeki engellerin kaldırılması talep edildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede 1 Eylül 2025'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı marjında ortaya konulan, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak vizyon ele alındı.

Çin heyeti, "akıllı gümrükler" alanında iş birliği talebini iletirken Uçarmak, Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin kazan-kazan anlayışıyla dengeli ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uçarmak, Güney Kore ve Japonya gibi bölge ülkelerine ihraç edilebilen başta taze meyve ve sebze ile su ürünlerinin Çin pazarına girişinde karşılaşılan engellerin kaldırılmasının önemine dikkati çekti. Karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi için mevcut ticaret asimetrisinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Çin arasında gümrük alanındaki karşılıklı iş birliği ve yardımlaşmanın güçlendirilmesine yönelik ortak irade teyit edildi.

Kaynak: ANKA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sezai Uçarmak, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Çin'e taze meyve-sebze engelinin kaldırılması talebi - Son Dakika

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