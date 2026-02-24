Türkiye'den D-8'e Destek

(ANKARA) – Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde D-8 Genel Sekreteri Süheyl Mahmud ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teşkilatın daha dinamik ve proje odaklı bir yapıya kavuşturulması için yürütülen reform sürecine Türkiye'nin güçlü destek vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde D-8 Genel Sekreteri Süheyl Mahmud ile görüştü. Yılmaz, görüşmenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, D-8 Genel Sekreteri Sayın Süheyl Mahmud ile bir araya geldik."

Görüşmemizde; D-8'in daha dinamik, proje odaklı ve sonuç üreten bir yapıya kavuşması, Azerbaycan'ın katılımıyla oluşan yeni ivmenin etkin biçimde değerlendirilmesi ve Sekreteryanın kurumsal ve mali açıdan güçlendirilmesine yönelik reform sürecini ele aldık.

Türkiye olarak, kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in uluslararası alandaki etkinliğini artıracak bu dönüşüm sürecine samimi ve güçlü destek vermeye devam edeceğiz.

Genel sekreterlik görevini üstlenen Sayın Mahud'a ziyaretleri için teşekkür ediyor, 14-15 Nisan 2026 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek olan D-8 Zirvesi'nin Teşkilatımıza ve tüm üye devletlere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum."