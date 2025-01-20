Türkiye'den Drone Tehditlerine Karşı Yeni Sistem - Son Dakika
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Türkiye'den Drone Tehditlerine Karşı Yeni Sistem

Türkiye\'den Drone Tehditlerine Karşı Yeni Sistem

SYS, dron tehditlerini etkisiz hale getiren TRAKON C-UAS sistemini geliştirdi. Testleri başarıyla tamamlandı.

20.01.2025 11:51
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Türk savunma sanayisindeki yetenekler kullanılarak son dönemde önemli bir tehdide dönüşen dronları durdurmaya yönelik karşı tedbir sistemi geliştirildi.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, dron tehditlerini ortadan kaldırmak için sahip oldukları yeteneklerle bir entegrasyon çalışması yaptı.

Grup bünyesinde uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), robotik teknolojiler, otonom sistemler ve elektro-mekanik çözümler üzerine yoğunlaşan UNIROBOTICS'in bir süredir üzerinde çalıştığı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi'nin (Counter-Unmanned Aerial Systems/C-UAS) testleri başarıyla tamamlandı.

CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek ile donatılan TRAKON UKSS, özellikle C-UAS operasyonları kapsamında savunma yeteneklerini artırmak üzere tasarlandı.

Ortaya çıkan ileri teknoloji ürünü, kara ve deniz görevleri için kritik bir çözüm sunarak, farklı tehditlere karşı kapsamlı bir koruma sağlıyor. TRAKON, radar entegrasyonu sayesinde, farklı tiplerdeki dron tehditlerini etkisiz hale getirme kapasitesini başarılı bir şekilde ortaya koydu.

Farklı Savaş Yönetim Sistemleri (CMS) ile sorunsuz entegrasyon için tasarlanan TRAKON, otomatik hedef takibi, angajman planlama ve gelişmiş atış kontrol sistemi gibi ileri yetenekler sunarak operasyonel esnekliği ve etkinliği artırıyor. Bu özellikler, sistemin dinamik ve karmaşık ortamlarda hızlı ve hassas yanıt vermesini sağlıyor.

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, dünyada göz ardı edilemeyecek bir tehdit haline gelen insansız hava araçlarına karşı geliştirilen C-UAS çözümü olan TRAKON UKSS'nin, insansız hava ve deniz araçlarını etkisiz hale getirme kapasitesini başarıyla ortaya koyduğunu vurguladı.

Muharebe sahasındaki son kullanıcı ihtiyaçlarını dikkatle dinleyerek ve yakından takip ederek yenilikçi çözümler ürettiklerini ifade eden Baç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"UNIROBOTICS ve CANiK'in grup bünyesindeki yetkinlikleri birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda, dünyanın en düşük dağılımına sahip 12.7x99mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ile donatılmış TRAKON UKSS, üstün stabilizasyon, atış kontrol sistemi ve elektro-optik altyapısı ile tüm rakiplerine karşı ciddi bir fark yaratmaktadır. UNIROBOTICS, savunma sanayimizde yüksek teknoloji alanında önemli bir konuma sahip ve başta ülkemiz olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılayacak ileri teknoloji çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Drone Tehditlerine Karşı Yeni Sistem - Son Dakika

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