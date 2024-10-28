Türkiye'den Filistinli Öğrencilere Burs Desteği

Güncel

Filistin Eğitim Bakanı Emced Barham, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nden 192 öğrenciye burs vermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Filistin'e desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Filistin haber ajansı WAFA, Filistin Eğitim Bakanı Barham'ın Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ile ofisinde görüşerek, eğitim konusu başta olmak üzere Türkiye'nin Filistin'e desteğini ele aldığını açıkladı.

Görüşmede Gazze'de İsrail'in saldırılarıyla pek çok okulun ve üniversitenin yıkıldığını aktaran Barham, bölgede eğitim anlamında yaşanan sorunları dile getirdi.

Barham, Türkiye'nin lise sınavlarına giren Gazze'den 192 öğrenciye burs sağlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çobanoğlu ise Türkiye'nin Filistin halkına ve haklı mücadelesine verdiği desteğe dikkati çekerek, Filistinlilerin eğitimine özellikle önem verdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin Filistinli öğrencilerin üniversite eğitimlerinde burs desteği vererek katkı sağladığını kaydeden Çobanoğlu, Gazze'ye yönelik saldırılar son bulduğunda Türkiye'nin diğer uluslararası paydaşlarla birlikte Gazze'nin yeniden imarı konusunda gereken sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.