Türkiye'den Gazzeli Ailelere İftar Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den Gazzeli Ailelere İftar Desteği

14.03.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, ramazan ayı dolayısıyla Gazzeli aileler için iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, ramazan ayı dolayısıyla Gazzeli aileler için iftar programı düzenledi.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen iftara 150 Gazzeli davetli ile Mısır'ın medya temsilcileri katıldı.

Programda, Mısırlı ünlü kurra Dr. Ahmed Naina Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna dikkati çekerek, etkinliğin Türk Verenel Derneği desteğiyle düzenlendiğini ve Türk halkı ile şirketlerinin Gazzelilere yardım için seferberlik ruhuyla hareket etmeye devam ettiğini söyledi.

Şen, bölgede devam eden savaşın İslam dünyasını derinden sarstığını belirterek, diplomasi ve müzakere yoluna dönülmesi, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve güç kullanımından kaçınılmasının önemine işaret etti.

"Yurtta sulh, cihanda sulh" politikasına bağlı Türkiye'nin savaşın içine çekilmeyeceğini ifade eden Şen, Türkiye'nin barış ve istikrar odaklı politikalarını Mısır gibi kardeş ülkelerle istişare ve koordinasyon halinde sürdüreceğini ifade etti."

Şen, Şeyh Abdulbasit'in halefi olarak gördüğü Dr. Naina'yı ağırlamaktan mutlu olduğunu ve kendisinin kıraatından her zaman feyz aldığını ifade ederek, kendisinin yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Kur'an-ı Kerim tilaveti için Ankara'ya gideceğini ifade etti.

Büyükelçi Şen, Gazze halkına yönelik dayanışma faaliyetlerinin ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Gazzeli Ailelere İftar Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 00:05:53. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den Gazzeli Ailelere İftar Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.